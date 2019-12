Sie wollen ihre Waffen zurückbekommen. Im Kreis Coesfeld hätten drei Personen ihre Waffen und Papiere freiwillig abgegeben, im Kreis Warendorf zwei. In den Kreisen Borken und Steinfurt sind keine Reichsbürger bekannt, die Waffen besitzen.

Aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag geht hervor, dass in NRW am 30. Juni noch 82 Personen der „Reichsbürger- und Selbstverwalterszene“ eine waffenrechtliche Erlaubnis besaßen. 80 habe man nach erfolgreichen Widerrufsverfahren die Erlaubnis entzogen, 40 hätten dagegen geklagt.