Lange Spaziergänge durch knackige Kälte oder ein wärmender Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Damit das auch wirklich Spaß macht, muss das Wetter mitspielen. Vorweihnachtliches Wetter sieht an diesem Wochenende jedoch anders aus. Milde Temperaturen und starke Winde prägen das Wetter am Samstag und Sonntag.

Denn: In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es laut Jürgen Schmidt vom "Wetterkontor" regnen. Am Samstag wird der Regen zunächst anhalten, im Laufe des Tages bleibt es wechselhaft. Die Temperatur wird sich um neun Grad Celsius bewegen. Hinzu kommen Windböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 60 bis 70 Kilometern pro Stunde, was ungefähr Windstärke acht entspricht.

Am Adventssonntag wird es noch windiger: Schmidt prognostiziert eine Windgeschwindigkeit zwischen 80 und 90 Kilometern pro Stunde. Ein kalter Wintertag sieht anders aus, es wird mit Höchstwerten bis zu 10 Grad Celsius gerechnet. "Morgens wird es noch regnen, das wird über den Tag jedoch immer mehr auflockern. Ein Sonntagsspaziergang am Nachmittag kann also trotzdem möglich sein", erklärt der Wetterexperte. Die Nächte bleiben also frostfrei.

Wohl keine weiße Weihnachten

Auch im Laufe der kommenden Woche werden die milden Temperaturen nicht umschlagen. Im Gegenteil: Schmidt rechnet am Montag (16.12.) mit bis zu 11 Grad Celsius und wechselhaftem Wetter. Da Weihnachten jedoch immer näher rückt, meint Schmidt: ""Die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten geht gegen Null". Wer den Grund hierfür jedoch beim Klimawandel vermutet, liegt falsch.

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erklärt in einem Interview mit dem "Spiegel", dass seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1961 die Wahrscheinlichkeit auf "weiße Weihnachten" etwa gleich geblieben sei. Und diese liege im Westen und Südwesten bei nur zehn Prozent, das Bild von "weißer Weihnacht" in der Region ist also nur ein Irrglaube.