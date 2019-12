Wahrscheinlich mittels der sogenannten Jackpotting-Methode haben unbekannte Täter einen fünfstelligen Betrag aus einem Geldautomaten an der Ochtruper Straße erbeutet. Beim „Jackpotting“ wird die Software des Automaten mittels eines Laptops derart manipuliert, dass das enthaltene Bargeld komplett ausgegeben wird, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Manipulation erfolgte zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, ✆ 02562 9260.