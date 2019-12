Ein Samstagabend-Krimi um den Münster-Tatort

„Sie müssen fortan meine Hände sein. . .“ Weiter kommt Professor Boerne nicht. Paul Altenhövels Hand fliegt hoch und das „Tempelräuber“ verlässt die Lippen mit einem Lächeln im Gesicht. Der zehnjährige Davensberger ist der bessere Ermittler, wenn es um Ausschnitte aus dem Münster-Tatort geht. Seine Rivalen in der am Samstagabend ausgestrahlten ARD-Fernsehsendung „Klein gegen Groß“ müssen sich nach einem Krimi knapp geschlagen geben.

Axel Prahl und Jan Josef Liefers, alias Thiel und Boerne, starten bei dem Duell, wer sich im Münster-Tatort besser auskennt, stark. Sie gehen in Führung, weil Paul gleich beim ersten Ausschnitt patzt. Prahl und Liefers erkennen auch Ausschnitt zwei. „Ich habe gedacht, dass ich keine Chance mehr habe und verlieren werde“, erzählt der kleine Herausforderer, was nach einem Patzer beim dritten Ausschnitt in ihm vorging.

Paul Altenhövel hat Jan-Josef Liefers und Axel Prahl herausgefordert. Der Zehnjährige aus Davensberg behauptet, sich im Münster Tatort besserauszukennen als die beiden Hauptdarsteller. Foto: NDR/Thorsten Jander

Wie merkt man sich überhaupt, welcher Spruch aus welchem Tatort ist? „Ich schaue zuerst, wie Thiel und Boerne aussehen. Die haben sich im Laufe der Zeit verändert“, verrät der . Das Duell entwickelt sich zum Samstagabend-Krimi. Paul erreicht nach einer richtigen Antwort in der vierten Runde und einem Doppelpatzer von Prahl und Liefers das Stechen. Und dort ist Alberich kaum zu sehen, da weiß Altenhövel, dass es sich um die Folge Tempelräuber dreht. Es ist Folge 16 und Paul gerade zehn Monate alt.

Gewonnen. Die ganze Spannung fällt aber nicht ab. Denn für Klein endet das Duell gegen Groß immer mit einem Überraschungspreis. „Ich hätte gerne Kloppo beim FC Liverpool besucht“, verrät Paul einen Wunsch, der nicht erfüllt wurde. Der Davensberger, ein großer BVB-Fan, wird aber sehr wohl hinter die Fußballkulissen schauen. Denn er wird ARD-Kommentator Tom Bartels zu einem Fußball-Bundesligaspiel begleiten. „Das ist supercool“, ist Paul gespannt, was ihn erwartet.

Und in der Vorweihnachtszeit fallen die Geschenke noch üppiger aus: Liefers lädt Paul

ein, bei den Dreharbeiten zum Münster-Tatort vorbei- und hinter die Kulissen zu schauen. „Und vor die Kamera bekommen wir dich auch“, sagt Liefers. Dann versammeln sich die Altenhövels am Davensberger Eichendorffring wie am Samstagabend wieder zum Familien-Rudelgucken, Großeltern inklusive. Und wie fand Paul seinen Auftritt? „Es ist schon komisch, sich im Fernsehen zu sehen“, sagt er in seiner ruhigen Art.

