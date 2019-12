Auf filmreife Art und Weise haben Kriminelle zwei Geldautomaten im Kreis Borken fast bis auf den letzten Schein ausgeräumt. Der erste Fall ereignete sich in der vergangenen Woche in Gronau, der zweite, der der Polizei erst am Montag bekannt wurde, in Raesfeld. Die Videoauswertung zeigte einen Täter im Nikolauskostüm, der sich abends gegen 22 Uhr an dem Automaten zu schaffen machte.

Bei der so genannten „Jackpotting“-Methode werden die Automaten vor Ort mithilfe einer Software so manipuliert, dass sie - wie bei einem Jackpot - beinahe den gesamten Geldbestand ausspucken. Die Täter erbeuteten in beiden Fällen einen fünfstelligen Betrag.

Jackpotting sei „vergleichbar mit dem Sprengen von Automaten - nur in der Gentelman-Version“, sagt Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker, Sprecher der „Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW“ (ZAC). Die Täter suchten sich meist kleinere, wenig frequentierte Bankfilialen, um dort die Automaten in Ruhe manipulieren und ausplündern zu können. „In einigen uns bekannten Fällen war der Schaden sogar sechsstellig. Das dauert, bis da der letzte Schein ausgespuckt wurde“, so Hebbecker. Jackpotting funktioniere allerdings nicht bei jedem Automaten-Typen.

Täter nicht ermittelt

Zehn Jackpotting-Strafverfahren (mit einem Gesamtschaden von 1,4 Millionen Euro) wurden in den vergangenen Jahren bei der ZAC gebündelt, weil vieles auf ein- und dieselbe Tätergruppe hindeutete. Keines der Verfahren konnte abgeschlossen werden - die Täter sind noch immer nicht ermittelt. „Wir gehen von professionellen, organisierten Täter-Strukturen aus“, sagt Hebbecker. Die tatsächliche Zahl von Fällen liege aber wohl deutlich darüber. Das Bundeskriminalamt warnte 2018 laut Medienberichten vor einem „signifikanten Anstieg“. Deutschlandweit.

Inwieweit die beiden Taten in Gronau und Raesfeld demselben Muster folgen und vielleicht derselben Tätergruppe zuzuordnen sind, muss nun ermittelt werden. Es handele sich um die beiden ersten Jackpotting-Fälle im Kreis Borken überhaupt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.