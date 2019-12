Links ein bisschen anders als rechts

Wenn Meret Kockmann eines nicht mag, dann ist es, bevormundet zu werden. Das verbindet die 15-Jährige mit vermutlich den meisten Mädchen in ihrem Alter. Doch bei der Och­truperin hat diese Empfindlichkeit noch einen anderen Grund als allein die Pubertät. Von Geburt an fehlt dem Mädchen der linke Oberschenkel. Aber sie sagt: „Ich weiß selbst am besten, was ich kann und was nicht.“

„Mein linkes Bein ist einfach nicht so gewachsen wie das rechte“, fasst Meret die Tatsache zusammen, die medizinisch korrekt „Longitudinaler Femur Reduktionsdefekt li. Pappas II“ heißt. Diese Fehlbildung ist äußerst selten und wurde nur bei etwa 100 .000 bis 200. 000 Menschen weltweit diagnostiziert.

Laufen lernen mit 18 Monaten

Bis Meret etwa fünf Jahre alt war, wurde sie im Franziskus-Hospital in Münster behandelt, später wechselte sie in die Orthopädie des Universitätsklinikums, dann ins Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZaR) in Münster. Heute ist sie im Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) in Coesfeld in Behandlung. Anfangs habe noch eine mögliche Operation zur Debatte gestanden, erzählt Merets Mutter Anne Kockmann. Dazu sei es dann aber nicht gekommen.

Im Alter von gerade einmal 18 Monaten bekam Meret ihre erste Prothese. Während ihr Zwillingsbruder Arne schon ganz eifrig auf zwei gesunden Beinen herumlief, lernte Meret, meist an der Hand ihrer Mutter Anne Kockmann, mit der Prothese zu laufen.

Was Meret ganz wichtig ist: Es macht einen Unterschied, ob ein Bein amputiert wurde oder ob es von Geburt an fehlt. „Für Amputierte ist es psychisch zwar schwerer, ab rein physisch betrachtet, leichter“, weiß die 15-Jährige. Sie hat links keinen Oberschenkel und auch die Hüfte ist verkümmert. Am Unterschenkel ist noch ein kleiner Fuß. Letzterer hilft ihr zwar, sich in der Prothese festzukrallen, doch das Laufen fällt ihr trotzdem schwer.

Neues Prothese, mehr Beweglichkeit

Bisher waren ihre Prothesen immer steif. Ihr Gangbild ist dadurch natürlich auffällig, sie humpelt. Das führt auf Dauer zu Fehlhaltungen und Rückenschmerzen. Mittlerweile hat das Mädchen eine andere Prothese. Diese lässt sich im Kniegelenk knicken. Für Meret eine totale Umstellung. Sie muss nun wieder lernen, ganz anders zu laufen.

Das alles hält die 15-Jährige aber nicht davon ab, ihr Ding durchzuziehen und das Leben zu genießen. Die Schülerin besucht das Gymnasium und nimmt dort soweit es möglich ist, auch am Sportunterricht teil. Sie engagiert sich in der Spielvereinigung Langenhorst Welbergen als Betreuerin im Fußball, spielt Klavier, geht ins Fitnessstudio oder schwimmt und trifft sich gerne mit Freunden. Bis vor Kurzem hat sie auch getanzt. Für solche sportlichen Aktivitäten bekam sie vor etwa zwei Jahren eine Sportprothese. „Damit kann ich sogar joggen“, erzählt die 15-Jährige von dieser völlig neuen Erfahrung, zu Fuß zügig voranzukommen.

Mit dem Fahrrad unterwegs

Dafür nimmt sie sonst normalerweise ihr speziell umgebautes Fahrrad. Ein Pedal ist festgestellt. Mit Unterstützung einer Feder ist es Meret möglich, mit nur einem Bein in die Pedale zu treten. Mit der knickbaren Prothese könnte sie sogar ein normales Fahrrad benutzen. Ausprobiert hat der Teenager das aber noch nicht. Erst will er sich auf beiden Beinen – rechts und links – sicherer fühlen.

Im Sommer nahm die 15-Jährige an einem Camp für Kinder mit Amputationen und Gliedmaßenfehlbildungen teil. Die Aktivitäten dort sind darauf ausgerichtet, den Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude in der Gemeinschaft zu vermitteln und ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten sie auch mit einer Behinderung haben. Die Mädchen und Jungen können verschiedene Sportarten ausprobieren. Meret zum Beispiel versuchte sich im Stand-up-Paddeln („Ich hätte nie gedacht, dass das geht.“) und im Klettern. „Auf halber Strecke kam ein Netz, in dem ich immer mit meiner Prothese hängen geblieben bin“, erzählt die 15-Jährige. Kurzerhand schnallte sie die Prothese ab und kletterte einbeinig weiter. „Das ging und war kein Problem“, freut sich Meret über den Erfolg, der ihr Selbstbewusstsein stärkt. Die sportliche Betätigung fördert zudem ihre Beweglichkeit.

Gut habe auch der Austausch mit den anderen Jugendlichen getan. „Das sieht man, dass man nicht alleine ist“, sagt Meret. So traf sie im Camp auf ein Mädchen, das genau die gleiche Fehlbildung hat wie sie.

Den Alltag meistern

All diese Erfahrungen stärken sie und helfen ihr, den Alltag zu meistern. Für Meret selbst gehört ihr Handicap zu ihrem Leben dazu. Sie ist damit aufgewachsen, kennt es nicht anders. Erst im Kindergarten habe sie realisiert, dass bei ihr etwas anders ist. „Man vergleicht sich dann schon mit anderen Kindern“, meint Meret nachdenklich. Und gerade, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn die Prothese schmerzt, Druckstellen verursacht oder sie bestimmte Dinge nicht tun kann, fragt sie sich auch: „Warum ausgerechnet ich?“

Aber meistens sind es andere Menschen, die ihrer Behinderung mehr Bedeutung beimessen als sie selbst. Auf der Kirmes wurde Meret einmal von einem Mann, der selbst Prothesenträger war, angesprochen. Er habe gesagt, das mit ihrem Bein sähe hässlich aus. Sie müsse damit zum Orthopäden. „Der hat doch keine Ahnung“, weiß die 15-Jährige.

Dann war da ein Lehrer, der ihr ein Fünf geben wollte und keine Sechs, weil sie doch eine Prothese hat. „Das habe ich nicht verstanden“, erinnert sich Meret.

Und da sind die Blicke, die sie manchmal verfolgen, das regelrechte Anstarren. „Dann sollen sie mich doch lieber fragen, was los ist.“ Denn Meret hatte keinen schlimmen Unfall, ihr linkes Bein wurde nicht amputiert. Es ist einfach ein bisschen anders gewachsen als das rechte. Ansonsten ist mit Meret alles in Ordnung. Sie hat nur einen Wunsch: „Ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin.“