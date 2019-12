Streik bei der Eurobahn: Sieben Züge bleiben im Münsterland stehen

Im Tarifkonflikt bei der Eurobahn ist auch nach mehr als einer Woche Streik keine Einigung in Sicht. Am Dienstag kam es erneut zu Zugausfällen. Folgende Verbindungen hat es im Münsterland getroffen:

Zug 79289 um 06:05 Uhr von Rahden nach Münster

Zug 79285 um 06:31 Uhr von Beelen nach Münster

Zug 79288 um 07:17 Uhr von Münster nach Rheda-Wiedenbrück (Busnotverkehr zwischen Münster und Rahden)

Zug 79290 um 08:17 Uhr von Münster nach Rahden (Busnotverkehr zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück)

Zug 79299 um 11:05 Uhr von Rahden nach Bielefeld

Zug 79298 um 12:17 Uhr von Münster nach Rahden (Busnotverkehr zwischen Münster und Rahden)

Zug 79309 um 15:05 Uhr von Rahden nach Brake (Busnotverkehr zwischen Rahden und Bünde).

Streik bei der Eurobahn 1/5 Wenn die Bahn nicht kommt: Wie hier in Telgte fielen am Montag einige Verbindungen der Eurobahn wegen eines Streiks aus. Foto: Alex Piccin

Von Münster aus war, wie man oben auf der Anzeigetafel im Hauptbahnhof sehen kann, besonders die Strecke über Warendorf nach Bielefeld – und weiter nach Rahden – betroffen. Foto: Matthias Ahlke

Banges Warten auf die Eurobahn: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Montagmorgen mit Streiks gegen das Unternehmen begonnen. Foto: Matthias Ahlke

Nach Angaben der Eurobahn streiken von ihren 480 Lokführern neun. Mittelfristig dürfte aber ohnehin die Bestreikung der Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Hessen von Bedeutung sein. Wenn dort die Züge nicht mehr gewartet werden, muss mit Kapazitätsengpässen gerechnet werden. Foto: Matthias Ahlke

Sollte der Streik in der Werkstatt in Hamm noch länger dauern, würde sich das auf den Bahnverkehr in den nächsten zwei oder drei Tagen auswirken. Foto: Matthias Ahlke

Einen Teil der ausgefallenen Fahrten haben Busse übernommen. Da es zusätzlich in der Werkstatt in Hamm-Heessen in zwei Schichten Arbeitsniederlegungen gab, erwartet die Eurobahn, dass die Auswirkungen „sukzessive leider spürbar werden, wenn unsere Flotte nicht just in time instandgesetzt werden kann“, wie eine Sprecherin es formulierte. Deswegen seien „weitere Kapazitätsabweichungen“ zu erwarten.