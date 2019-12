Krankenhäuser akut in Not

Gesundheit ist ein sprichwörtlich teures Gut. 2018 beliefen sich die Kosten dafür in Deutschland auf 376 Milliarden Euro. Das sind 11,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes oder 4544 Euro je Einwohner. Viel Geld – und 4,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Kosten für die Gesundheit galoppieren nämlich davon – und das seit Jahren.

Das ist die schlechte Nachricht. Es geht aber noch schlechter. So ist die Kostensteigerung beispielsweise nicht automatisch mit einer flächendeckenden Verbesserung der medizinischen Versorgung verbunden. Gerade Menschen in ländlichen Regionen können ein Lied davon singen. In immer mehr Gemeinden fehlt der Hausarzt, immer mehr Krankenhäuser kämpfen mit der schwarzen Null und opfern dafür defizitäre Abteilungen.

Und nun? Ist auch guter Rat teuer. Sicher ist: Das altbekannte deutsche Gesundheitssystem ist in die Jahre gekommen und muss reformiert werden. Auf den Hund kommen darf es nicht. Effektiv, finanzierbar, qualitativ immer auf Höhe der Zeit und für jedermann verfügbar. Diese vier Bedingungen muss es erfüllen. Klingt zugegeben wie die Quadratur des Kreises. Geht nicht? Kann sein. Vielleicht hat es aber auch bisher nur niemand versucht. Elmar Ries