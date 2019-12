LWL gibt sieben Milliarden Euro aus

Für die Betreuung von Menschen mit Behinderung und für die Kultur wird der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in den kommenden zwei Jahren sieben Milliarden Euro ausgeben. Das hat die Landschaftsversammlung am Mittwoch entschieden – mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD.

Knapp drei Viertel der beiden Haushalte werden in die sogenannte Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Behinderung fließen. Davon werden zum Beispiel bezahlt die Sozialarbeiter, die in Heimen die Bewohner betreuen, Sprach-Computer oder der Bau einer barrierefreien Wohnung. Die Schulen bekommen knapp 110 Millionen Euro und die Kultur annähernd 99 Millionen Euro pro Jahr und die Verwaltungsleistungen des LWL werden in beiden Jahren über 130 Millionen Euro kosten.

Schon vor der abschließenden Haushaltsberatung war klar, dass CDU und SPD eine höhere Umlage für die Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe um jeden Preis verhindern wollten. Darum müssen sie wie schon in diesem Jahr 15,15 Prozent ihrer Einnahmen an den LWL weitergeben. Im nächsten Jahr wird der Anteil auf 15,4 Prozent steigen.

Entscheidung über zwei Haushalte

Das ist möglich, weil der Landschaftsverband 80 Millionen Euro von seinem Ersparten zuschießt. Dabei soll es aber bleiben: „Unter 100 Millionen Euro sollten wir die Ausgleichsrücklage nicht abschmelzen, da wir eine solche Größenordnung für die Unwägbarkeiten und Schwankungsrisiken eines knapp Vier-Milliarden-Euro-Haushaltes dringend benötigen“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Eva Irrgang.

Ihr SPD-Amtskollege Holm Sternbacher betonte, dass die höhere Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung auf ihre „qualitativ erheblich verbesserte Unterstützung“ zurückzuführen sei. Dass sie besser und länger lebten, sie auch das Ergebnis der Arbeit des LWL.

Dass die Landschaftsversammlung zum ersten Mal in ihrer Geschichte über zwei Haushalte entscheiden musste, hat mit dem Termin für die kommende Kommunalwahl im September 2020 zu tun. Bis sich die Gremien der Versammlung gefunden und sortiert hätten, wären noch mehrere Monate vergangen. Zu spät, um dann sofort den Haushalt für 2021 beraten zu können.