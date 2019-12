Nur ein „kleiner Schritt“

Vor einigen Tagen ist es mit den Stimmen der CDU-FDP-Koalition durch den Landtag gebracht worden. Es soll nicht zuletzt dazu dienen, das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung“ der Bundesregierung – kurz Gute-Kita-Gesetz – in NRW umzusetzen. Von einer zeitlichen Erweiterung und Flexibilisierung des Betreuungsangebots ist die Rede, von besseren Rahmenbedingungen für Sprachbildung und qualifizierte Sprachförderung, von der Unterstützung von Maßnahmen der Qualifizierung und Fortbildung von Mitarbeitern und nicht zuletzt von einem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr.

Natürlich werde es viele Eltern freuen, wenn diese Entscheidung mit dem Start des Kita-Jahrs 2020/2021 zum Tragen komme. „Das ist nett und schön“, meint Rutenbeck. Aber aus seiner Sicht hätte das dafür eingeplante Geld an anderer Stelle besser investiert werden können. Nicht zuletzt verweisen er und auch Bernadette Wiegand, zuständige Vorstandsfrau beim DRK-Kreisverband, auf eine ihrer Ansicht zu knappe personelle Ausstattung in den Kitas. An der werde sich trotz 1,3 Milliarden Euro, die jährlich zusätzlich ins System fließen sollen, ab dem kommenden Sommer kaum etwas ändern.

Seitens der AWO heißt es, dass „wir aktuell noch in der Prüfung der Auswirkungen des neuen Gesetzes für uns als Träger“ sind. Aber: „Schon jetzt können wir sagen: Wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, eine grundlegende Neuausrichtung der gesetzlichen Grundlagen, inklusive Finanzierung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Tagespflege und in den Tageseinrichtungen für Kinder umzusetzen.“

Arnd Rutenbeck benennt Beispiele, wo es aus seiner Sicht hapert. Die Aufgaben in der Dokumentation seien gewachsen, in der frühkindlichen Bildung gebe es mehr zu tun und die Zahlen in der Übermittagbetreuung nähmen „rapide“ zu. Bernadette Wiegand ergänzt dazu Grundsätzliches: Gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie etwa die Tatsache, dass es immer mehr Doppelverdiener gebe, hätten in den Kitas zu höheren Anforderungen und auch Erwartungshaltungen seitens vieler Eltern geführt. Da Kinder immer mehr Zeit in den Einrichtungen und immer weniger Zeit daheim verbringen würden, würden auch immer mehr Aufgaben bis hin zu Fragen der Erziehung verlagert. Dem werde durch die Politik nach wie vor zu wenig Rechnung getragen.

Bei all den kritischen Tönen wird seitens der Träger anerkannt, dass sich aus ihrer Sicht auch Positives in Sachen Kitas tut. Rutenbeck und Wiegand nennen Verbesserungen in der Ausbildung. Und von der AWO heißt es, dass man „an einigen Stellen eine Verbesserung im Gesetz“ anerkenne. „Wir begrüßen, dass es gelungen ist, eine Dynamisierung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen umzusetzen.“ Allerdings sei die „nicht auskömmlich“ – damit kommt man bei der Arbeiterwohlfahrt zum gleichen Schluss wie beim Kirchenkreis und beim DRK-Kreisverband.

Bernadette Wiegand äußert die Ansicht, dass es in der Politik „manchmal an Kenntnis und Einsicht“ fehlt, um die notwendigen Veränderungen in die Wege zu leiten. Arnd Rutenbeck vermutet, dass es weiter „zähe Verhandlungen“ geben wird und dann weitere „kleine Schritte“ in die aus seiner Sicht richtige Richtung folgen könnten.