Auf der B 54, etwa in Höhe Weiner, hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle kurzfristig komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall.