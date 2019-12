Eine Rakete reicht zum Zünden

Andere nehmen ihr Mobiliar beim Auszug mit. Mieter des Hauses Hansa­straße 62 ließen ihn im Vorgarten zurück. Worüber sich Nachbar Uwe Lüggert jetzt schon in der achten Wochen ärgert. Weihnachten steht vor der Tür – und Silvester könnte es brandgefährlich werden, denn: „Eine Rakete und alles geht hoch“, befürchtet der Ex-Bergmann.

Geduld, glaubt der 57-Jährige, in den vergangenen zwei Monaten genug gezeigt zu haben. Drei Wochen habe er darauf vertraut, dass sich das Problem rund ums Haus am Eck Hansastraße / August-Kirchner-Straße von allein löse. Dann informierte er die städtische Ordnungsbehörde. „Wir wissen Bescheid. Wir werden uns drum kümmern“, sei ihm gesagt worden. Zwei Wochen später rief der Koloniebewohner noch einmal durch. „Man hat mich vertröstet, dass der zuständige Mitarbeiter nicht da ist und man sich melden werde.“ Doch bislang kein Rückruf. Dreimal ging Lüggert rüber ins Stadtteilbüro. Aber auch das änderte nichts am Müllberg, der weiter wächst. „Autoreifen sind dazu gekommen. Und all die Aldi-Tüten“, erzählt Schwiegermutter Annemarie Pannewick, deren Haus neben der Nummer 62 steht. Die 58 bewohnen die Lüggerts.

Sperrmüll an der Hansastraße 1/8 Foto: Ulrich Gösmann

Ein Passant auf Gassigang legt am Donnerstagmorgen beim Ortstermin nach. Seit dem Auszug habe sich auch niemand mehr ums Laub gekümmert. Der Bürgersteig sei bei Regen spiegelglatt – und liege auf dem Schulweg zur Diesterweg-Grundschule. Dass sich hier noch keiner die Haxen gebrochen habe. . .

„ Die Hansastraße ist in Verruf geraten. Die Hansastraße ist in Verruf geraten. “ Annemarie Pannewick

Sofas, Matratzen, Schrankelemente und mehr: Hinter dem Haus komplettieren ein Herd und Einkaufswagen das Sperrmüll-Sortiment. Durch das, wie Uwe Lüggert sagt, jetzt auch die Ratten huschen. Für den aktiven Karnevalisten ist jetzt Schluss mit Stillhalten: „Wenn man immer wieder nachhakt und acht Wochen später liegt immer noch alles da, dann beschleicht sich einem irgendwann das Gefühl, nicht mehr für voll genommen zu werden.“ Annemarie Pannewick sorgt sich ums Erscheinungsbild des Straßenzuges. Es sei nicht mehr schön, hier zu leben. „Die Hansastraße ist in Verruf geraten. Es interessiert wohl nur noch wenig, was hier los ist.“

Hoffen auf eine saubere Weihnacht lässt am Donnerstag eine Antwort aus dem Rathaus: Dem Verursacher sei vom Ordnungsamt aufgegeben worden, den Sperrmüll spätestens bis Weihnachten zu entfernen, heißt es auf eine Redaktionsanfrage.