Ein Club-Schwein fürs Fußball-Team

In Zeiten, in denen in manchen Kreisen von Fleischkonsum nur noch verschämt gesprochen wird, ziehen Stephanie und Henrik Schulze Wettendorf die Verbindung zwischen Tier und Schnitzel auf ihrem Hof erfrischend direkt. Knapp 50 Schweine, 70 Hühner, eine Herde von neun Mutterkühen mit ihrem Nachwuchs, Schafe, Hähnchen und Puten füllen Wiesen und Stallungen des Nebenerwerbsbetriebs. Die jüngste Vermarktungsidee ihrer „Fleischoase“ ist das „Club-Schwein“.

„ Wir sind hier knochenehrlich gegenüber dem Verbraucher. Wir sind hier knochenehrlich gegenüber dem Verbraucher. “ Henrik Schulze Wettendorf

Schließlich sei ein geschlachtetes Schwein für eine Familie alleine heute meist zu groß, erläutert Stephanie Schulze Wettendorf. Ein Clubschwein dagegen können sich Nachbarn, Freunde oder ein ganzes Fußball-Team teilen. Sie suchen sich das Tier als Ferkel aus und dürfen es während seines ganzen Lebens jederzeit besuchen, füttern oder tätscheln. Ist es „reif“, bestimmen die Eigentümer ganz nach Geschmack darüber, in welche Teilstücke es zerlegt und wie aufgeteilt werden soll. „Wir sind hier knochenehrlich gegenüber dem Verbraucher“, betont Henrik Schulze Wettendorf, während er „101“ den Rücken krault. „Wir produzieren Lebensmittel. Das wollen wir nach vorne stellen“, ergänzt seine Frau.

Die Eheleute – er Land- und Forstwirt, sie Betriebswirtin VWA – teilen klare Wertvorstellungen darüber, wie diese Produktion aussehen sollte. Bei den Schweinen beginnt das etwa bei der Auswahl der Rasse, die mit eingekreuztem Duroc-Schwein etwas mehr vom Geschmacksträger Fett aufweist als üblich. Ernährt werden die Tiere mit Kartoffeln und energiearmem Futter, denn sie dürfen deutlich langsamer wachsen und damit länger leben als ihre konventionell gemästeten Artgenossen. So wird das Fleisch bis zum Schlachtzeitpunkt reif und fest, erklärt Henrik Schulze Wettendorf.

„Die Tierarztrechnung tendiert gegen Null“, schmunzelt er mit Blick auf die Tiere, die teils lebhaft im Stroh wühlen, teils die Besucher neugierig beäugen. Weil sie fast unter freiem Himmel leben, sind sie abgehärtet. „Einer von uns ist beim Zerlegen immer dabei“, erläutert Stephanie Schulze Wettendorf den letzten Weg der Tiere zu kleineren Schlachthöfen im Umkreis. So können Kunden auch Teilstücke bestellen, die sonst schwer zu bekommen sind.

Das Fleisch ihrer Tiere komplett zu verwerten ist für Schulze Wettendorfs nicht allein eine ökonomische Frage. „Das hat für uns auch etwas mit Wertschätzung und Nachhaltigkeit zu tun“, betont der Landwirt. Ein Biosiegel strebt er dagegen schon aus Kostengründen nicht an. Dafür setzt das Paar auf intensiven Kontakt zum Verbraucher. Der muss schließlich bereit sein, für die aufwendigere Haltung etwas mehr zu zahlen als im Supermarkt.

„ Da kommen die Besitzer schon mal vorbei und füttern ihr Tier mit Bananen. Da kommen die Besitzer schon mal vorbei und füttern ihr Tier mit Bananen. “ Henrik Schulze Wettendorf

Dass Geschmack und Haltungsform zusammenhängen, spricht sich unter den überwiegend privaten Kunden aus der Region offenbar herum. Nicht nur der Direktverkauf, sondern auch das Clubschwein ist nachgefragt. „Da kommen die Besitzer schon mal vorbei und füttern ihr Tier mit Bananen“, schmunzelt der Landwirt. Passend für die nächste Grillsaison tobt der Nachwuchs unter den Mastschweinen in seiner Bucht. Über eins gibt sich Schulze Wettendorf dennoch keiner Illusion hin: „Münster bekomme ich auf diese Weise nicht satt.“