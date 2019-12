Wegen Bauarbeiten am Bahnsteig in Haltern wird die Strecke in der Nacht zu Samstag bis Montagmorgen, 4 Uhr, gesperrt.

Damit fallen die Züge des RE 2 zwischen Marl-Sinsen und Münster aus, beim RE 42 zwischen Marl-Sinsen und Dülmen und bei der RB 42 zwischen Essen und Münster. Alternativ verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Informationen gibt die Bahn im Internet. bauinfos.deutschebahn.com/nrw