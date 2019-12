Nachtisch mit Spekulatius

Reinhild Jochmaring schält Kartoffeln. Im Backofen brutzelt schon der Gemüseauflauf, das Quark-Dessert für die Tagesgäste hat sie mit einer Lage Spekulatius garniert. „Vorher habe ich in einer Großküche gearbeitet“, sagt die Hauswirtschafterin in der Cathamed-Tagespflege an der Münsterstraße, „das ist hier ganz anders und sehr schön.“

Von ihrer Küchenzeile aus blickt die Köchin auf den großen Essraum, wo gerade drei Männer Mensch-Ärger-Dich-Nicht am Tisch spielen. Es sind Tagesgäste, die mit Schwung würfeln und ihre Hütchen ins Ziel bringen.

Neben ihnen sitzen Paul (14) und Jakob (10) Bröcker aus Saerbeck. „Unsere Mutter arbeitet hier“, sagt Jakob, „da kommen wir sie hier besuchen.“ Spielen verbindet Alt und Jung.

Es riecht noch frisch in der Cathamed-Tagespflege, die erst im Oktober eröffnet hat. In dem Gebäude befindet sich auch eine Wohngemeinschaft des münsterländischen Pflegedienstes. Aber die Tagespflege mit ihren 18 Plätzen ist davon unabhängig.

Pflegedienstleiterin Tatjana Pinekenstein (38) kennt das Geschäft. Sie wohnt in Greven und freut sich, dass sie nicht mehr täglich nach Münster fahren muss, wo sie bisher eine Tagespflege des DRK geleitet hat. „Nach der Geburt meine zweiten Tochter“, sagt sie, „genieße ich jetzt die Nähe zu den Kindern.“

Mit 18 Plätzen ist die Cathamed-Tagespflege eine der größeren. „Wir können im Moment aber noch an jedem Tag Gäste aufnehmen“, sagt Pinekenstein. An fünf Tagen in der Woche zwischen acht und 16 Uhr werden die Besucher hier betreut. Da die Einrichtung über eigene Fahrzeuge verfügt, werden sie auch Zuhause abgeholt. „Ab Januar“, sagt die Leiterin, „haben wir dafür auch einen Rollstuhltransporter.“

Beim Pflegepersonal, wo die Knappheit mittlerweile zum politischen Thema geworden ist, hat Tagespflege einen guten Ruf. Es gibt keine Nachtdienste und das Wochenende ist in der Regel frei – also eine familienfreundliche Arbeit. „Aber ich kann nicht ausschließen“, meint Tatjana Pinekenstein, „dass wir irgendwann auch am Samstag unseren Dienst anbieten.“ Das hänge von der Nachfrage ab.

Meist sind es heute die Angehörigen, die durch die Tagespflege entlastet werden. Ab Pflegegrad zwei kann man dafür finanzielle Hilfe der Krankenkassen in Anspruch nehmen – was viele Betroffene oft aber nicht wissen. Mit dem Pflegegrad steigt auch die Zuschusshöhe.

Im Durchschnitt sind die Besucher der Tagespflege zwischen 75 und 90 Jahren alt – aber mitunter sind auch deutlich jüngere Gäste dabei, wenn sie durch eine Krankheit Pflegebedarf haben.

Die acht Mitarbeiterinnen an der Münsterstraße bieten ein regelmäßiges Programm: Gedächtnistraining, Bewegungsangebote, Gesellschaftsspiele. Mit dem eigenen Fuhrpark werden künftig auch Ausflüge möglich sein.

Gestern im Wohnzimmer neben den würfelnden Männern sitzt eine Kartenrunde. „Wir spielen Uno“, sagt eine Seniorin. Es geht ziemlich familiär zu. Eine Mitarbeiterin spielt konzentriert mit, auch drei Besucherkinder lassen sich keine Chance entgehen. Die Seniorinnen am Tisch haben ihren Spaß.

Durch die Wohnung zieht der Geruch von Mittagessen. Hier wird dreimal aufgetischt – nur das Abendessen nehmen die Besucher Zuhause ein.

Reinhilde Jochmaring lässt sich auch mal von den Wünschen der Gäste inspirieren. „Ich frage immer, wie es geschmeckt hat“, sagt sie beim Kartoffelschälen. Bei Geburtstagen gibt es einen Wunsch frei. „Wenn alle da sind“, meint die Köchin, „dann ist die Arbeit hier schon sportlich.“