Die Wunsch-Erfüllerinnen von Herzenswünsche

Die einen hätten gern ein Handy, mit dem sie nach einer Knochenmarktransplantation aus der Quarantäne Kontakt mit ihren Freunden halten können. Finn aus Osnabrück möchte den Influencer Rewi treffen. Das Mädchen aus einer Bergregion in Osteuropa hat noch nie einen so großen Supermarkt gesehen wie den in Freiburg, wo sie wegen einer seltenen Leukämie behandelt werden muss. Sie wünscht sich, einen Tag an der Kasse zu sitzen und das Geld, das die Kassiererin in der Zeit verdienen würde, ihrer Mutter geben zu dürfen. Egal, was sich die Kinder ersehnen – Maike Labs und Regina Reiffenberg nehmen jeden Herzenswunsch ernst.

„Wir haben jeden Tag mit Familien zu tun, die in ihren Grundfesten erschüttert sind“, sagt Labs. Eltern, deren Kinder plötzlich mit einer Krebsdiagnose oder Epilepsie leben müssen, Kinder, die keine Ahnung haben, wie sie die wochenlange Isolation nach einer Knochenmarktransplantation aushalten sollen, Jugendliche, die Angst haben, ein Bein oder einen Arm zu verlieren.

Wunscherfüllung als Belohnung

In der Regel sind es die Ärzte oder der psychosoziale Dienst eines Krankenhauses, die mit den Ehrenamtlichen von „ Herzenswünsche “ Kontakt aufnehmen. Da kann es schon mal passieren, dass ein Arzt versucht, einen Patienten zu einer künstlichen Beatmung zu bewegen, indem er ihm als Belohnung einen Besuch bei den Profis vom HSV verspricht.

Für professionelle Wunsch-Erfüllerinnen ist das ein Klacks. Ein Mitarbeiter des Vereins hat Kontakt zu sämtlichen Bundesligisten, die meistens gerne helfen. Schwieriger ist es, das Management eines Prominenten zu überzeugen, ein kleines Zeitfenster im Terminkalender freizuschlagen. Nicht, weil die Musiker oder Schauspieler keine Lust hätten, sondern weil ihr Management solche Anfragen – auch anderer Hilfsorganisationen – filtert. Da helfen nur ordentlich Klinkenputzen und immer wieder nachfragen, sagt Maike Labs. Wenn es dann gelingt, und der prominente Rewi dem nervösen Finn die Unsicherheit nimmt, dann hat Maike Labs Tränen in den Augen. Immer wieder.

Eigener Wunsch

„Wir machen Kindern und Jugendlichen Mut, ihre Krankheit gut zu bewältigen“, sagen die beiden Frauen. Oft reiche schon die Vorfreude auf die Wunscherfüllung, dass die Patienten besser auf der Station mitarbeiten. Vor 20 Jahren seien viele Ärzte gegenüber „Herzenswünschen“ noch zurückhaltend gewesen. Doch das habe sich längst geändert. Die Helfer des Vereins fühlten sich mittlerweile auch von den Medizinern wertgeschätzt und ernstgenommen.

Wenn sie selbst einen Wunsch frei hätten, würden sie den Patienten nach ihrer Zeit im Krankenhaus eine mühelosere Rückkehr in den Alltag wünschen. Denn dort werden ihnen überraschend oft Steine in den Weg gelegt. Etwa Finn, der nach einem dreiviertel Jahr im Krankenhaus nicht etwa mit offenen Armen in seiner Schule empfangen worden. Ihm wurde stattdessen nahegelegt, wegen seiner schlechteren Noten die Schule zu wechseln. Auf der selbst ernannten Eliteschule war für ihn nach der Krebsbehandlung kein Platz mehr.

Spendenkonto Herzenswünsche: DE45 4005 0150 0000 3700 80