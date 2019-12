Am frühen Montagabend gegen 18 Uhr ist ein 13-Jähriger in Ahlen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Im Bereich eines Spielplatzes am Berliner Park forderten vier bislang unbekannte Täter von dem Ahlener Bargeld, heißt es in einer Meldung der Polizei am Dienstagmorgen.

Als dieser sich aber weigerte, der Forderung nachzukommen, stießen ihn die Täter zu Boden und entwendeten sein Geld gewaltsam. Anschließend flüchteten sie entlang der Werse in Richtung Uhlandstraße.

Der 13-Jährige konnte die vier Personen wie folgt beschreiben: alle männlich, circa 16 Jahre alt, vermutlich Deutsche, dunkel bekleidet mit Kapuzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.