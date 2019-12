Open-Air-Gottesdienst an der Burg Vischering

Lüdinghausen -

Obwohl es zum Teil in Strömen regnete, kamen rund 900 Besucher zum Heiligabend-Gottesdienst unter freiem Himmel an der Burg Vischering. Sie erlebten eine ganz besondere Feier in einem würdigen Rahmen, die dank der Mitwirkenden nicht zum „Event“ verkam.