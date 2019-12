Gronauerin entwickelt Naturkosmetik-Rezepte

Yvonne Böing weiß so etwas. „Tocopherylacetat ist synthetisch hergestelltes Vitamin E, das aber in der Naturkosmetik zulässig ist.“ Methylparaben ist ein Konservierungsstoff, der hormonell wirken und die Hornschicht der Haut durchdringen kann.

Die Gronauerin weiß es, seit sie durch die schwere Krankheit ihrer Mutter begann, sich mit Fragen von Ernährung und schädlichen Inhaltsstoffen in Kosmetik auseinanderzusetzen. Sie weiß alles über Wasser- und Fettphasen, über Wirkstoffphasen, über pH-Wert, natürliche Konservierung, usw.

Fachwissen über Jahre angeeignet

Etwa zehn Jahre ist es her, dass sie ihre Mutter pflegen musste. Zehn Jahre, in denen sie sich in unzähligen Schritten, in Workshops, durch Lektüre und Recherche das Wissen aneignete, das es braucht, Pflegeprodukte und Kosmetika selbst herzustellen. Yvonne Böing ist Selbstrührerin. Ihre Mission: andere mit ihrer Begeisterung fürs Selbermachen bei allem, was in und unter die Haut geht, anzustecken. Im Internet hat sie bereits viele Fans, die regelmäßig ihre Videos verfolgen.

„Es war ein ganz langer Weg“, sagt sie. „Die Krankheit meiner Mutter hat mich sensibilisiert“, erklärt die 48-Jährige, die selbst drei Kinder hat. Hinzu kamen eigene Hautprobleme. „Ich begann, mich mit Ernährung und Inhaltsstoffen von Kosmetik auseinanderzusetzen.“ Als ausgebildete Friseurin mit Fachbereich Kosmetik hatte sie das nötige Basiswissen. Sie recherchierte, wälzte Fachliteratur. Yvonne Böing begann, eigene Rezepturen zusammenzustellen, für sich selbst zunächst und für die eigene Familie.

Gronauerin veranstaltet Workshops

Seit vier Jahren rührt Yvonne Böing professionell. Sie bietet Workshops an, in denen sie Interessierten zeigt, wie sie selbst Pflegeprodukte mit natürlichen Zutaten und ohne schädliche Inhaltsstoffe herstellen können.

So entstehen etwa Gesichtsöle und -cremes, Deos, Handcremes, Badeöl, Duschgel, Körperlotion und Lipgloss. Und weil der eigene Ehemann Bartträger ist, gibt es auch ein individuell von Yvonne Böing entwickeltes Bartöl.

„ Die Kinder fragen schon mal: Wann machst du wieder Deo, Mama? Die Kinder fragen schon mal: Wann machst du wieder Deo, Mama? “ Yvonne Böing

Spricht man mit ihr über das, was sie da in ihrem kleinen Arbeitszimmer mit Digitalwaage, Herdplatte, Spateln und Reagenzgläsern tut, springt die Begeisterung schnell über. Kein Wunder, dass die ganze Familie schon angesteckt ist davon. „Die Kinder fragen schon mal: Wann machst du wieder Deo, Mama?“ Yvonne Böing lacht. Ehemann Holger hat inzwischen schon selbst sein Bartöl zusammengerührt.

„Mein größter Wunsch ist, dass vielen die Augen geöffnet werden und dass die Leute genauer drauf schauen, wie die Industrie arbeitet“, so Yvonne Böing. Sie wolle ein Bewusstsein vermitteln. „Hey, ich kann selber bestimmen, was auf meine Haut kommt.“

Chemisches Wissen nötig

Damit nun nicht jeder wie sie über Jahre hinweg chemisches Wissen und Informationen zu Inhaltsstoffen, Zusammensetzungen, Wechselwirkungen und mehr zusammentragen muss, hat sich Yvonne Böing die „Do-it-yourself-Box“ für Selbstrührer ausgedacht: alle benötigten Zutaten punktgenau abgewogen samt Rezeptur. „Es wird wenig Arbeitsmaterial benötigt“, betont sie. Auch das zeitaufwendige Errechnen von Zutatenmengen entfällt. „Alles soll so einfach wie möglich sein.“

Die Idee: Box auspacken, alles zusammenmischen und ein fertiges Produkt in Händen halten. Bislang gibt es die Box fürs Gesichts- und fürs Bartöl. „Das sind Sachen, die sind einfach herzustellen“, erklärt Yvonne Böing. Tatsächlich müssen nur alle bereits passend abgewogenen Zutaten in den beigefügten Spender gegeben werden. Gut durchschütteln: Fertig. „Das fertige Öl hält sich etwa sechs Monate.“

Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron

Im nächsten Jahr will Yvonne Böing auch eine DIY-Box für Hyalurongel anbieten. Der Hype um das vermeintliche Wundermittel gegen Falten aus der Natur ist auch an der Selbstrührer-Szene im Internet nicht vorbeigegangen. Dort bekommt Yvonne Böing viel Resonanz und laufend Fragen zum Thema Naturkosmetik.

„Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron“, klärt sie auf. Der Unterschied liegt in der Molekularstruktur. „Die Industrie arbeitet mit hoch-molekularem Hyaluron, das auf der Hautoberfläche Wasser bindet“, erklärt sie. „Da hat man einen Wow-Effekt, der aber nicht 24 Stunden hält.“ Bei niedermolekularem Hyaluron werde das Wasser in der Haut selbst gespeichert. „Das arbeitet von innen heraus.“ Sie selbst verarbeite beide Strukturen, wobei sie stets darauf achte, dass es sich um vegane Stoffe handelt. „Das Hyaluron wird synthetisch hergestellt, mit Hilfe von Bakterien. Das ist zwar etwas komplizierter, kommt dafür aber nicht aus tierischen Quellen.“

„ Selbst Bienenwachs muss nicht sein. Selbst Bienenwachs muss nicht sein. “ Yvonne Böing

Überhaupt lasse sich grundsätzlich für jeden tierischen Stoff eine pflanzliche Alternative finden, meint Böing. „Selbst Bienenwachs muss nicht sein.“

Fehlt noch ein Angebot für dekorative Kosmetik, also Lippenstifte, Lidschatten & Co. Noch, wohl gemerkt: „Da bin ich am Tüfteln.“