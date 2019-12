„Ein bemerkenswertes Jubiläum, das keineswegs normal ist“, betont IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer. „Das Wachstum fällt schwächer aus als anfangs gedacht, aber stärker als zwischenzeitig befürchtet“, resümiert Hüffer.

Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer Münster, und Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz werten die aktuelle Lage noch positiver: „Hervorragende Laune herrscht bei den Betriebsinhabern im Handwerk des Kammerbezirks Münster, wenngleich der Zenit des Konjunkturhochs überschritten ist. Die Wachstumskurve verläuft aber immer noch weit oben.“

Stimmung im Handwerk bleibt gut

IHK-Präsident Hüffer ist für das kommende Jahr verhalten optimistisch: „Große Sprünge sind derzeit zwar nicht zu erwarten, aber auch noch keine tiefe Krise“, fasst der IHK-Präsident und Unternehmer aus Münster die aktuellen Perspektiven zusammen.

Während 2019 die Ausläufer der industriellen Hochkonjunktur unter dem Strich den Gesamtumsatz der Industrie bis Oktober noch einmal um 1,2 Prozent wachsen ließen, wächst die Skepsis des IHK-Präsidenten: „Unser erfolgreiches Geschäftsmodell, das auf einer exportstarken Industrie basiert, ist unter Druck.“

Im Handwerk bleibt die Stimmung auch 2020 gut: Die Betriebe rechnen nach Angaben der Kammer mit einer nochmaligen Verbesserung ihrer Geschäfte, nur nicht mehr so kräftig wie bislang. Es werden minimale Auftragsverluste befürchtet.

Hohes Plus an Existenzgründungen

Die erwarteten Beschäftigungszuwächse fallen niedriger aus als im Vorjahr, aber die Unternehmen wollen immer noch zusätzliches Personal einstellen. Hund sieht deshalb weiterhin eine glänzenden Perspektive für Arbeitnehmer auf dem handwerklichen Arbeitsmarkt. Zumal der Facharbeitermangel anhält. Von der Politik verlangte Hund, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Indes berichtet Hauptgeschäftsführer Banasiewicz von einem weiteren künftigen Arbeitskräftebedarf: Es habe 2019 ein erfreulich hohes Plus an Existenzgründungen im Kammerbezirk gegeben. „Über 2000 Handwerker haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt“, so Banasiewicz.

Einen extremen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern sieht auch die IHK in ihrem Bezirk – vor allem in der Bauwirtschaft. „Der Fachkräftemangel ist hier besonders zu spüren“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel. Der Mangel ziehe sich aber durch alle Branchen. Trotz bereits schwächerer Konjunktur konnte im Herbst 2019 jedes zweite Unternehmen offene Stellen nicht besetzen. Laut IHK-Umfrage hatte nur ein Viertel der Unternehmen überhaupt keinen Personalbedarf. Im ersten Quartal war die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Nord-Westfalen auf insgesamt 932.000 gestiegen.