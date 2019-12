. . . geht die Bauern-Serie zu Ende

Die Idee war, den Lesern mit dieser Serie einen Einblick zu verschaffen: Was tun die Landwirte das Jahr über? Welche Tätigkeiten stehen im Frühling, Sommer, Herbst und Winter an? Von Januar bis Dezember durften die WN-Leser mit den Bauern Bäume pflanzen, Düngermengen berechnen, Gülle ausfahren, Hecken schneiden, demonstrieren und protestieren, Mais legen, Gras, Erdbeeren, Weizen und Mais ernten, Milch probieren, Trächtigkeitskontrollen im Schweinestall machen und zuletzt sogar Rinder schlachten. Es waren viele spannende Themen dabei. So manches hätte die Redaktion nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwischendurch waren Themen dabei, bei denen die Mitglieder der Redaktion ganz kurz gezuckt, sich dann aber begeistert ins Abenteuer gestürzt haben. Da war etwa der Termin zur Klauenpflege bei Rindern: Die Redakteurin geriet nicht nur in ein Hornhagelschauer, sondern ließ auch noch ihren Block in den Kuhmist fallen. Doch die Geschichte war interessant und brachte die Landwirte den WN-Lesern näher.

Dann kam das Milchtasting auf dem Wochenmarkt. Entstanden war die Idee beim Weideauftrieb im Frühjahr. Denn die Bauernfamilie war sich sicher, dass frische Weidemilch anders schmeckt als jene aus dem Tetrapack. Aber, ob auch Otto-Normalverbraucher den Unterschied herausschmecken können? Die Redaktion dachte zunächst, dass es viel zu kompliziert wäre, ein Milchtasting auf dem Wochenmarkt auf die Beine zu stellen. Sie kannte die Landwirte, vor allem den Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, Thomas Ostendorf, schlecht. Zack, zack, war das ganze organisiert und der Kontakt zu den Ochtrupern hergestellt. Eine tolle Aktion.

Die Landwirte nutzten die WN-Serie nicht nur dazu, um über landwirtschaftliche Themen zu informieren, sondern auch, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Sie sprachen über die Trockenheit und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Da wurde das Futter knapp und für die Kartoffeln wurde es eng. Und der Leser erfuhr, dass so eine Trockenperiode die Landwirte mitunter um ihre Existenz bringen kann. Und besagte Existenz ist dann eben nicht nur der Landwirt selbst, sondern in den meisten Fällen ganze Familien.

Dass die Bauern diese Sorgen und Nöte nicht kalt lassen, wurde bei den Demonstrationen deutlich. Vor allem junge Landwirte zog es im vergangenen Jahr auf die Straße. Das Ergebnis: So mancher ausgestreckte Mittelfinger, auch weil vielleicht die Straße blockiert wurde. Doch gleichermaßen viele nach oben gereckte Daumen und jede Menge Gespräche. Es ist das Credo, das Thomas Ostendorf seinen Landwirten predigt: „Redet mit uns, statt über uns.“

Die Serie „Kräht der Hahn auf dem Mist“ hat sich über das Jahr entwickelt. Waren die Landwirte anfangs regelrecht scheu und vorsichtig, wenn sie sich mit Themenvorschlägen in der Redaktion meldeten, wurde der Umgangston im Laufe der Monate immer lockerer. Sie nutzten die Plattform, die sich ihnen bot, wurden mutiger, kreativer. Bauernprotest im Ort? Die Landwirte gaben rechtzeitig Bescheid oder schickten zumindest Fotos.

Was sich sowohl die Bauern als auch die Redaktion gewünscht hätten? Vielleicht ein paar mehr Leserreaktionen, hie und da einen Leserbrief. Aber auch so fällt das Fazit der Redaktion durchweg positiv aus. Sie hat Erfahrungen gesammelt, tolle Menschen kennengelernt und ganz viele Kontakte geknüpft – von den zahlreichen Informationen ganz zu schweigen. Schon jetzt steht fest: Die Serie „Kräht der Hahn auf dem Mist“ ist mit dem Jahr 2019 noch lange nicht am Ende. Denn es gibt noch so viele Themen zu entdecken und nahezu wöchentlich kommen neue hinzu. Lassen wir die Landwirte also weiter von ihrer Arbeit erzählen. Sie gewähren diese Einblicke gerne.