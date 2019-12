„Etwas anderes kam nie in Frage“

„Das kannst du nicht machen!“ Daniel Schmidt weiß noch ganz genau, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als ihm seine Frau Sarah erklärte, sie wolle das Baby zu Hause auf die Welt bringen. Großartig Überzeugungsarbeit muss die werdende Mutter nicht leisten. Dafür sorgten Schwangerschaften in der Clique. „Da hieß es, wir sind sieben Mal nach Münster zur Entbindung gefahren, und nie war es soweit“, nennt Daniel Schmidt ein Beispiel. Und dann hat er ja auch schon Erfahrung in diesem Metier. „Bei Marlon war das völlig entspannt“, erzählt er von der Geburt des heute dreijährigen Sohnes.

So lief es auch vor gut drei Wochen, als Nesthäkchen Beeke auf die Welt kam. Zuhause, wie schon ihre drei älteren Geschwister. „Für mich kam nie etwas anderes in Frage“, erzählt Sarah Schmidt. Schließlich sei es vor 70 Jahre gang und gäbe gewesen, die Kinder Zuhause zu bekommen. „Bei mir sprach nie etwas dagegen und mein Bauchgefühl sagte mir, das klappt auch dieses Mal.“

So ganz allein nimmt das Ehepaar die Geburten dann doch nicht in Angriff. Frauke Bücker begleitet Sarah Schmidt schon seit der ersten Hausgeburt als Hebamme. „Die Vertrauensbasis zu ihr war sofort da, die Chemie passt einfach“, beschreibt die vierfache Mutter ihre Gefühle. Frauke Bücker hat derweil Beeke im Arm, lächelt.

„Ich bin seit 35 Jahren Hebamme, auch meine Kinder habe ich zuhause geboren“, erzählt sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Mehrere 100 Kinder, alles Hausgeburten, wird sie auf die Welt geholt haben, schätzt sie. Beeke ist ihr letztes Baby, aus familiären Gründen hört die 58-Jährige auf.

Spielt es eine Rolle, dass sich der Beruf der Hebamme in den zurückliegenden Jahren sehr verändert hat? Frauke Bücker überlegt nur kurz. Dass Hebamme heute ein Bachelor-Studiengang ist, stellt sie ohne große Emotionen in der Stimme fest. Aber in einer Klinik arbeiten – „das könnte ich nicht, da muss man viel zu viel dokumentieren“. Was die Berufsausübung zudem verleide, seien die in den vergangenen Jahren massiv verschärften „Sicherheitsanforderungen“: Eine Hebamme müsse eine entsprechende Versicherung haben, um den Beruf auszuüben. Nur würden die Prämien fast den gesamten Verdienst verschlingen.

Die 58-Jährige ist sicher, was hinter diesem Vorgeben steckt: „Es soll keine Hausgeburten mehr geben.“ Die Kliniken wollen ihre Zahlen nach oben heben, unterstützt von der Gesundheitspolitik. Dvon ist sie überzeugt. Alles stehe im Zeichen der Wirtschaftlichkeit. „Heute kommen Mütter drei Tage nach der Geburt aus der Klinik, genau dann, wenn die Milch einschießt. Wer soll der Mutter zur Seite stehen, gerade wenn es das erste Kind ist und Erfahrungen fehlen?“

Für Frauke Bücker ist es keine Frage, dass sich jede Frau wünscht, 14 Tage vor und nach der Geburt durch eine Hebamme betreut zu werden. Und beim Thema Hausgeburt sei bei zu vielen Frauen Angst mit im Spiel. „Das ist völlig falsch, man braucht keine Angst zu haben. Respekt wäre angebracht“, rät die Fachfrau.

Um das Thema Hausgeburten zu stützen, könnte sie sich eine „Storchenwagen“ für den Kreis Steinfurt vorstellen. So ein Kreißsaal auf Rädern sei eine tolle Sache, verweist sie auf entsprechende Angebote in Großstädten und anderen Landkreisen, bundesweit.

Die Geburt von Beeke verlief komplikationsfrei, so wie erwartet. „Ich war immer nervös und an dem Morgen auf dem Weg zu Arbeit“, relativiert Daniel Schmidt diese Aussage mit einem Augenzwinkern. Dann erreicht ihn der Anruf seiner Frau. „Also habe ich umgedreht und dann die Kinder aus der Schule und dem Kindergarten geholt.“

Die entspannte Atmosphäre, die Tatsache, die ganze Zeit im vertrauten Umfeld, in der Familie zu sein – für Sarah Schmidt alles Argumente gegen eine Klinikgeburt. Und dann ist da noch die Familien-Historie. Sie leben im Haus von Daniels Großeltern. „Der Opa wollte immer, dass Schmidt an der Tür steht“, erinnert er sich. 1969 ist der Großvater eingezogen, das junge Paar hat inzwischen den Umbau abgeschlossen.

Marlon und Hanno sind dort am Amselweg geboren. Lena, die große Schwester, hat im Elternhaus von Sarah Schmidt das Licht der Welt erblickt. „Oma und Opa waren so unfassbar stolz“, erinnert sich die junge Mutter an diesen Moment.

Ein weiteres Ritual wird im nächsten Frühjahr gepflegt: „Wo die Plazenta vergraben ist, pflanzt man einen Baum drauf“, verweist Frauke Bücker auf eine keltische Tradition. „Das ist der Ort, an den man immer zurückkommt, weil dort die eigenen Wurzeln sind“, fügt sie hinzu.

Daniel Schmidt hat schon drei Bäume gepflanzt. Einen Pflaumenbaum für Lena, je einen Apfelbaum für Marlon und Hanno. Pflaume für Mädchen und Apfel für Jungen, auch das geht laut Frauke Bücker auf die Kelten zurück. Der junge Vater freut sich derweil über ein anderes Ereignis: „Bislang waren wir immer die Nummer 1 im Geburtsregister der Gemeinde. Das wird bei Beeke wieder so sein.“