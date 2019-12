Schluss mit der Knallerei

Der Hinweis auf den bunten Schildern in der Expert-Filiale an der Laurenzstraße ist kaum zu übersehen: Das Elektronikfachgeschäft nimmt das Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr zum letzten Mal ins Sortiment. Danach ist Schluss mit der Böllerei. „Wir haben diese Entscheidung dem Umwelt- und dem Tierschutz zuliebe getroffen“, erklärt Marktleiter Werner Sandmann. Seit circa fünf Jahren werden die Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel in seinem Geschäft verkauft – doch nun habe bei ihm und seinen Kollegen ein Umdenken stattgefunden. Dabei bekräftigt der Marktleiter, dass wirtschaftliche Gründe nicht der Hauptaspekt für die Entscheidung gewesen seien. „Natürlich verkaufen wir hier nicht die Mengen, wie die Bau- oder Supermärkte. Aber der Absatz ist bei uns in den letzten Jahren konstant geblieben.“

Die ersten Reaktionen der Kunden hätten ihn jedoch in seinem Entschluss bestätigt: „Als wir den Stand mit den Schildern letzte Woche aufgebaut haben, kamen von den Kunden sehr viele positive Reaktionen“, so Werner Sandmann.

Ganz anders sieht das Lothar Langehegermann aus der Hagebaumarkt-Filiale am Deipenbrook. „Wir Deutschen neigen dazu, schnell alles überzubewerten und Sachen zu verbieten. Das halte ich für falsch“, so der Baumarkt-Mitarbeiter. Er schwärmt noch von der großen Feuerwerks-Vorführung, den sein Markt auch am vergangenen Samstag wieder mit großem Aufwand auf dem Parkplatz präsentierte, um die verschiedenen Knallkörper, Raketen und Batterien vorzuführen. „Für einmal im Jahr sollte man den Leuten diesen Spaß nicht nehmen“, ist Lothar Langehegermann überzeugt. Er weist außerdem darauf hin, dass es mittlerweile geräuscharme Alternativen gebe, durch die Tiere nicht erschreckt würden.

Ein Kunde schaut sich das Sortiment am Montagmorgen zwar kurz an, geht dann jedoch ohne Feuerwerk zur Kasse. „Wir machen das nicht mehr mit“, erklärt er überzeugt, fügt aber an: „Für die Kinder ist es trotzdem schade.“

Ähnlich sieht das Tim Loh, der mit seiner Tochter unterwegs ist und zwei kleine Tüten mit bunten Lichtern in den Händen hält. „Grundsätzlich bin ich gegen die große Knallerei“, erklärt der Ochtruper. „Wenn ich kein Kind hätte, würde ich auch gar nichts machen.“