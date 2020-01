Alle Jahre wieder: Gleich mehrere Steverstädter haben sich an Neujahr in der „Du bist Lüdinghauser, wenn . . .“-Facebook-Gruppe über den Dreck beschwert, der nach dem Böllern in der Silvesternacht liegen geblieben ist. Unter anderem am Struckhaus und an der Rialtobrücke muss das der Fall gewesen sein. „Egal wer verantwortlich ist, das ist in jedem Fall eine Frechheit! Spaß haben und den Müll anderen überlassen, geht gar nicht!“, lautet beispielsweise ein Kommentar zu den geposteten Fotos.

Die Aufregung in dem sozialen Netzwerk überrascht allerdings angesichts der Aussage der städtischen Pressesprecherin Anja Kleykamp: „Es gab keine einzige Beschwerde“, antwortet sie auf die Frage der WN, ob sich Bürger im Rathaus über die Reste von Raketen und anderen Knallkörpern beklagt haben. Sie stellt klar: „Wer den Müll verursacht, muss ihn auch wieder wegmachen.“ Veranstalter größerer Events seien wiederum dafür verantwortlich, die Feuerwerk-Spuren ihrer Gäste zu beseitigen.

Nach Einschätzung der Stadt ist die Silvester-Müll-Menge seit Jahren „in etwa gleich“, bilanziert Kleykamp.