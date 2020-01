Bischof Genn empfängt Sternsinger

„Christus segne dieses Haus“: Mit dieser Botschaft im Gepäck ziehen die Sternsinger in den kommenden Tagen von Haus zu Haus. Auch auf dem Gebiet der Pfarrei St. Lamberti in Münster sind die Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige unterwegs – und weiten die Aktion erstmals mit dem „Sternsingersegen to go“, also zum Mitnehmen, aus. Am Montag (6. Januar) von 11 bis 18 Uhr werden die Sternsinger auf dem Kirchplatz vor der St.-Lamberti-Kirche stehen – für alle Menschen, die derzeit nicht zu Hause sind. Diesen Menschen kommt die Pfarrei mit der Aktion am 6. Januar entgegen: Die Kinder und Jugendlichen erbitten dann nicht vor der Haustür, sondern mitten im Alltag, mitten in der Stadt, den Segen für das neue Jahr.