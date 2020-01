Carsten Bode ist auf der ganzen Welt zu Hause

Bereut hat Carsten Bode die Entscheidung, die er nach seinem Studium traf, nie. Vor knapp 30 Jahren war das, als er in Steinfurt sein Maschinenbau-Studium abgeschlossen und anschließend drei weitere Semester in Mathematik-Vorlesungen der Universität Münster gesessen hatte. „Dann ist mir aber das Geld ausgegangen und auch von den Eltern kam allmählich ein gewisser Druck“, erzählt der 53-Jährige.

Seinen ersten Job fand er bei ThyssenKrupp in Dortmund – der Firma ist er bis heute treu geblieben. Seine tatsächliche Arbeitsstätte jedoch befand sich fortan

nicht im Ruhrgebiet, sondern in aller Herren Ländern, verteilt über nahezu den gesamten Globus. „Die meisten Leute, die Maschinenbau studiert haben, suchen sich einen normalen Bürojob. Das kam für mich aber nie infrage“, stellt Carsten Bode klar. Er wollte raus aus der Komfortzone, Neues erleben, die Welt entdecken.

„Mittlerweile bin ich seit 25 Jahren unterwegs“, so der Ingenieur. Davon unter anderem 15 Jahre in China, zwei in Saudi-Arabien und zwei in der Türkei. „Vor allem während meiner Zeit in China habe ich aber auch zig andere Länder bereist“, so Carsten Bode. „Mittlerweile“, so sagt er, „habe ich aufgehört, die Länder zu zählen. Aber 90 verschiedene waren es mindestens schon.“

Mit gemischten Gefühlen ins Reich der Mitte

Wenn Carsten Bode aus seinem bisherigen Berufsleben erzählt, dann weiß er kaum, wo er anfangen und wo er aufhören soll. „Ich könnte mittlerweile locker mehrere Bücher schreiben“, sagt er. Besonders geprägt habe ihn jedoch der Lebensabschnitt, den er in China verbrachte – schon allein der langen Dauer wegen. „Als ich erfahren habe, dass es dorthin geht, hatte ich zunächst gemischte Gefühle“, gibt der Langenhorster zu. Er kannte das Land bis dato noch nicht, sein gesamtes Wissen basierte größtenteils auf Gerüchten und Erzählungen. Auch der chinesischen Sprache war er noch nicht mächtig.

Doch nach ein bis zwei Jahren sei er dort wirklich heimisch geworden, habe sich wohl gefühlt im Reich der Mitte, auch sozialen Anschluss gefunden und gerne in der Volksrepublik gelebt. Umso erschreckender war es, als er das Land vor rund anderthalb Jahren innerhalb weniger Tage für immer verlassen musste. Und zwar, weil er von Seiten der Regierung offiziell ausgewiesen wurde.

„Die Chinesen sind an sich nette Menschen, mit denen ich in all den Jahren kaum Differenzen hatte. Aber wenn man mit chinesischen Geschäftsleuten zu tun hat, ist das etwas ganz Anderes. Die sind knallhart“, erzählt Carsten Bode. Als Vertreter von ThyssenKrupp sei es sein Auftrag, den Aufbau von Chemieanlagen zu begleiten und die Einhaltung der Vertragsinhalte zu überwachen. „Ich wusste, dass wir von den Chinesen betrogen worden waren“, schildert er den Konfliktfall. In einem klärenden Gespräch mit dem Vertragspartner seien daher auch etwas derbere Worte gefallen. „Deshalb haben sie sich dann wohl in ihrer chinesischen Ehre verletzt gefühlt“, sagt Carsten Bode. Mit der Folge, dass er in der Volksrepublik fortan unterwünscht war.

Ausreise innerhalb von vier Tagen

Innerhalb von vier Tagen musste er die Rückreise organisieren und seine Wohnung verlassen. Sein persönliches Netzwerk aus Freunden und Kollegen, das er über anderthalb Jahrzehnte aufgebaut hatte, ließ er für immer zurück.

Einen erneuten Versuch zur Einreise nach China habe er seitdem nicht unternommen. Sein Arbeitgeber habe Verständnis für den Vorfall gehabt und ihn fortan in anderen Ländern eingesetzt. Nun ist Carsten Bode nur noch in Europa tätig und hat in Gronau seinen festen Wohnsitz. „An den Wochenenden bin ich meistens zu Hause“, so der 53-Jährige.

Ein richtiges Lieblingsland habe er nicht. „In Italien ist das Essen super, dafür gibt es dort kein vernünftiges Frühstück“, erzählt er lachend. In Europa, so ist er überzeugt, könne man mittlerweile überall sehr gut leben.

Nordkorea als rote Linie

Und Carsten Bode spricht aus Erfahrung, hat auch die kompletten Gegensätze des westlichen Weltbildes kennengelernt. Während er sich in Ankara, wo er zwei Jahre lang arbeitete, durchaus wohlgefühlt habe, sei die Zeit in Saudi-Arabien seine wohl schwierigste Lebensphase gewesen. „Jeder, der dort einmal gewesen ist, will bestimmt nicht mehr dahin zurück“, so Carsten Bode. Noch immer fällt es ihm offensichtlich schwer, darüber zu reden, weitere Details lässt er aus. Nur

ein Beispiel nennt er schmunzelnd: „Wenn wir am Wochenende mal ein Bier trinken wollten, mussten wir dafür nach Bahrain fliegen.“

Doch auch diese Zeit gehört fest zu seinem Lebensweg, den er im jungen Alter voller Überzeugung eingeschlagen hat. Nur eine rote Linie habe es dabei immer gegeben: „Wenn ich einmal nach Nordkorea gemusst hätte, hätte ich definitiv alles hingeschmissen“, so Carsten Bode. Das aber sei ihm glücklicherweise erspart geblieben. Und so ist er weiterhin froh, „als Ingenieur auf Tour gehen zu können“, wie er selbst sagt. Ein Weg, den er nun in Europa fortsetzt – und den er wahrscheinlich nie bereuen wird.