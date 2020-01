Enrico Kahl: Anklage im Frühjahr

Unterstützt von der Polizei in Münster ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld nun schon im vierten Jahr, akribisch werden die Spesenbelege des entlassenen Bankers überprüft. Die Zeit arbeitet inzwischen gegen diese Ermittlungen, weil der sachbearbeitende Staatsanwalt in Bielefeld offenbar vor dem Ruhestand steht. Rübsam zufolge wird der Verdacht auf Untreue und Betrug in ca. 300 Einzelfällengeprüft. Kahl soll Partys und Privatreisen, auch Trüffel-Soirees und Opernbesuche, auf Kosten der Bank abgerechnet haben, darunter auch eine Geburtstagsfeier für seine Frau. Ins Visier der Ermittler gerieten auch ehemalige Aufsichtsräte der Sparda-Bank Münster, die Kahl mit 450-Euro-Jobs versorgt hatte, und Vorstandskollegen der Bank. Dadurch steht die Frage im Raum, inwieweit dieses „System Kahl“ auch vorsätzlich auf Verschleierung angelegt war.

Schätzung des Schadens noch nicht möglich

Oberstaatsanwalt Rübsam erklärte, dass auch jetzt, im vierten Jahr der Ermittlungen, eine belastbare Schätzung des der Bank entstandenen Schadens abschließend noch nicht möglich sei. In jedem einzelnen Fall bestünde schließlich die Nachweispflicht, „also können auch einzelne Teile eingestellt werden“. Sollte im Frühjahr Anklage erhoben werden, bedeutet dies noch lange nicht, dass dann auch zeitnah vor dem Landgericht Münster verhandelt wird. Anwälte berichten mit Blick auf Wirtschaftsprozesse über Wartezeiten von durchaus zwei bis drei Jahren. Das wollte das Gericht am Dienstag so aber nicht bestätigen.

Droht Enrico Kahl eine Haftstrafe?

Das Rätselraten über die Höhe des mutmaßlichen Spesenbetruges geht also weiter, damit einhergehend auch die Frage, ob Kahl womöglich sogar eine Haftstrafe droht. Die Sparda-Bank hatte im Sommer 2018 mit ihren Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen eine außergerichtliche Schadensregulierung mit einer Gesamtsumme von gut 1,8 Millionen Euro erzielt. Daraus lässt sich jedoch keine einklagbare Schadenshöhe ableiten, weil in dieser Summe auch Anwalts- und Untersuchungskosten der Bank enthalten sind, die im Betrugs- und Untreueverfahren strafrechtlich keine Rolle spielen.