Angeklagter im Vierfachmord Enschede kündigt Aussage an

Enschede/Almelo -

Der wegen Beteiligung am Vierfachmord in Enschede angeklagte Dejan A. will sich noch in diesem Monat zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Das sagte sein Anwalt am Dienstag vor dem Gericht in Almelo. Über den zu erwartenden Inhalt der Aussage schwieg sich der Anwalt aus. Er wolle seinem Mandanten nicht vorgreifen. Das berichtet der Twentsche Courant Tubantia.