Die wahren Supernasen

Heiligabend war so ein typischer Tag im Leben von Marion Dahlmann. Gegen 12 Uhr klingelte das Telefon. Die Nachricht war ebenso knapp wie klar: Vermisste Person in Dortmund. Ein Fall für die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes in Münster und damit ein Einsatz für Marion Dahlmann und drei weitere ehrenamtliche Mitglieder. Die 57-Jährige legte den Baumschmuck beiseite, vertagte die Vorbereitungen für das Familienessen auf später und fuhr los. „Wir haben die Spur bis zu einer Bushaltestelle verfolgt“, erzählt sie. Wir – das waren der Hundeführer und – noch viel entscheidender – der Hund, der König des Geruchssinns. Menschen verfügen gerade mal über fünf Millionen Riechzellen. Ein Schäferhund verweist sie mit mehr als 224 Millionen Riechzellen olfaktorisch mühelos in ihre Schranken.

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Einsatz nimmt die Gruppe ihr Training wieder auf. Die Stimmung ist unkompliziert, so vertraut wie ein Miteinander fast automatisch wird, wenn sich die immer selben Menschen einmal in der Woche zum Training auf offener Fläche und zweimal wöchentlich zur Menschensuche treffen. Das Team hat kürzlich nachgerechnet, wie viele Stunden es im vorigen Jahr in die Arbeit mit der Rettungshundestaffel gesteckt hat. „Wir sind auf 3000 Stunden gekommen“, erzählt Marion Dahlmann als Leiterin der Staffel. 21 Mitglieder gehören ihr gegenwärtig an. Seit 20 Jahren ist es ihre Aufgabe, Polizei, Behörden und Privatleute bei der Suche nach Vermissten zu unterstützen.

Schritt für Schritt zum Erfolg

Christiane Wehner gehört zu den Frauen, die die Gruppe gegründet haben. Neben ihr hat sich Yarok auf seine Hinterbeine gesetzt, ein belgischer Schäferhund, der seinen Menschen interessiert zu mustern scheint. Christiane Weber erzählt gerade von Hundehaltern, die sich immer mal wieder Hilfe von der Staffel erhoffen. „Da geht es dann um den Jagdtrieb, der einem Hund aberzogen werden soll, oder um Angsthunde.“ Sie und die anderen Frauen und Männer aus dem Team zucken dann zumeist bedauernd mit den Schultern. Wer in der Staffel mitarbeiten will, braucht einen perfekt sozialisierten Hund. Und Angst darf er schon gar nicht haben. Stattdessen sollte er gern lernen. Ausbilderinnen wie Christiane Weber gehen in kleinen Schritten vor. Zunächst suchen die Hunde nur, was sie vorher gesehen haben, und erhöhen langsam den Schwierigkeitsgrad. Immer wichtig dabei: Jeder Erfolg muss ausgiebig gelobt werden.

Besuch beim Training der Rettungshundestaffel 1/8 Los geht es: Marion Dahlmann hat ihren Hund Bruno auf die Suche nach einem Menschen geschickt. Foto: Wilfried Gerharz

Einsatzkleidung: Die Hunde bekommen ein Suchgeschirr, das für sie schon nach kurzer Zeit mit einem Signal verbunden ist – jetzt wird gearbeitet. Foto: Wilfried Gerharz

Gefunden: Der Kleine Münsterländer Rocky hat die Redakteurin im Wald sofort aufgespürt. Foto: Wilfried Gerharz

Ein Beutel für die Geruchsprobe: Georg Dahlmann bildet Hunde und Hundeführer im Mantrailing aus. Foto: Wilfried Gerharz

Flächenarbeit: Für das Training bevorzugt die Rettungshundestaffel Wälder und schwer zugängliches Gelände. Foto: Wilfried Gerharz

Immer gekennzeichnet: Bei Einsätzen tragen die Hundeführer die Signalkleidung des DRK. Foto: Wilfried Gerharz

Verschnaufpause in der Autobox. Foto: Wilfried Gerharz

Zerrspiele zur Belohnung: Der Hund hat seine Aufgabe mühelos gemeistert. Foto: Wilfried Gerharz

Einsatz für Maira, die neun Jahre alte Golden-Retriever-Hündin von Johanna Ludwig. Im Wald hat sich zuvor Martina Lux versteckt und ist trickreich auf einen Baum geklettert. Der Rettungshund, der für die sogenannte Flächenarbeit ausgebildet worden ist, soll es schließlich nicht allzu leicht haben. Johanna Ludwig sucht in ihren Taschen vergeblich nach dem Talkumpuder, das sie normalerweise auf ihren Handrücken rieseln lässt, um zu prüfen, aus welcher Richtung der Wind weht. Georg Dahlmann, in der Staffel der Ausbilder für die Menschensuche, das sogenannte Mantrailing, hilft ihr mit Seifenblasen aus. Die sind genauso gut. Die Hundeführerin erteilt ihr Kommando, und Maira braucht nicht einmal zehn Sekunden, um Martina Lux zu finden. Noch ein Versuch. Dieses Mal mit Rocky, einem Kleinen Münsterländer, und seiner Halterin Michaela Stach. Die Redakteurin stellt sich für die nächste Suche zur Verfügung und erlebt eine persönliche Enttäuschung. Sie war doch quasi mit dem Baum verschmolzen und ist trotzdem ohne die geringste Mühe von Rocky gefunden worden. Wahre Profis, diese Hunde.

Aus dem Training wird schnell Ernst

Eine halbe Stunde später fährt das Team zu seiner nächsten Trainingseinheit in ein Wohngebiet in Rheine. Marion Dahlmann erzählt von den Flächen, auf denen sie arbeiten. „Wir sind im ganzen Münsterland unterwegs.“ Auf Privatgeländen in Dülmen etwa oder wie jetzt in Rheine, die der Staffel stundenweise zur Verfügung gestellt werden. Beim Training auf offener Fläche ist dem Team unwegsames Gelände besonders lieb. Denn gerade dort müssen sie die meisten Menschen finden, wenn aus dem Training Ernst und manchmal Lebensrettung wird. So wie an einem kalten Novembertag, an dem ein an Demenz erkrankter Mann seit Stunden vermisst wurde. „Der Hund hat ihn unter dem Tisch im Gartenhaus entdeckt, leicht bekleidet und so dunkel wie die Umgebung.“ Das ganze Team war stolz auf seine Supernase.

„Im Jahr“, überlegt die 57-Jährige gerade, „werden wir rund 150 Mal in ganz NRW angefordert.“ Davon übernimmt das Team zirka 50 Einsätze. „Mehr geht nicht“, bedauert Marion Dahlmann. „Wir sind schließlich ehrenamtlich und haben unsere Berufe.“

Im Wohngebiet hat sich Reinhold Miethe mittlerweile hinter einer Hecke versteckt und hofft auf so etwas wie seine Errettung. Lange warten muss er nicht. Bruno, der italienische Trüffelsuchhund von Marion Dahlmann, hat nur kurz an dem Taschentuch geschnuppert, mit dem sich Reinhold Miethe vorher über die Stirn gefahren ist. Die knappe Geruchskostprobe reicht, um ihn nach drei Straßenabbiegungen aufzuspüren. Prima gemacht.

Eigenwilliger Selbstversuch

Zum Schluss ermuntert das Team die Redakteurin, zu Hause mit dem eigenen Hund einfache Übungen zu machen. Einen Tag später bittet sie einen Spaziergänger um zwei Minuten Zeit, reicht ihm ein Taschentuch, das zur Geruchsvisitenkarte werden soll, und versteckt ihn hinter einem Tipi, das Kinder im Wald aus Ästen gebaut haben. Und nun zum Hund: Geruchsprobe – und Einsatz! Der Hund guckt, riecht, geht ein paar Schritte und legt sich hin. Es ist, wie Hundeführerin Christiane Wehner zuvor gesagt hat. Hunde verfügen zwar über einen fantastischen Geruchssinn. Das heißt aber nicht, dass jeder von ihnen für die Rettungsarbeit geeignet ist. Dafür braucht es mehr als Millionen von Riechzellen.