Feller wirbt für Anstand und Verantwortung

Münster -

Für mehr Anstand und Verantwortung auch in der öffentlichen Debatte hat Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Donnerstag bei ihrem Neujahrsempfang in Münster geworben. Fake News und Hate Speech, also Falsch-Nachrichten und Hassreden, gewännen immer mehr die Oberhand: „Solchen Umgangsformen müssen wir alle als überzeugte Demokraten entgegentreten“, sagte Feller.