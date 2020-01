Bauarbeiten und Streik machen Bahnfahrern das Leben schwer

Auf den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen bietet sich derzeit fast überall ein ähnliches Bild. „Dieser Zug fällt heute aus“, steht dort immer häufiger lapidar auf der Anzeigentafel. Unter „Sonderzug“ verbirgt sich gerne ein „Bus SEV“, also Schienenersatzverkehr. Und im hochfrequentierten münsterischen Hauptbahnhof scheint die Stimme aus dem Lautsprecher, die Verspätungen und Ausfälle verkündet, gar nicht mehr zu verstummen. Die Züge, die noch fahren, sind nicht nur in den Stoßzeiten häufig so überfüllt, dass Passagiere mitunter gar nicht mehr einsteigen und lieber auf dem Bahnsteig stehen bleiben.

Das Chaos ist die Folge einer Verkettung von Ursachen. Einer davon: Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der seit Anfang Dezember die Züge der Eurobahn mehr und mehr lahmlegt. „Es war klar, dass der Streik lange dauern wird, weil er nur so wirkt“, erklärt Lothar Ebbers, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn NRW, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Denn die EVG habe vergleichsweise wenige Mitglieder im fahrenden Personal, gestreikt wird deshalb etwa im Wartungswerk Hamm-Heessen. So gehen der Eurobahn nach und nach die Züge aus – die stattdessen auf die nächste Wartung warten. Das führt zu massenhaften Ausfällen etwa auf den Strecken von Münster nach Bielefeld, Rheine und Osnabrück. Und es ist liegt auf der Hand, dass es nach Streikende noch viele Wochen dauern wird, bis der Stau im Instandhaltungswerk abgearbeitet ist und alle Wagen wieder fahren dürfen.

Die Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Heessen 1/7 Eine Woche und einen Tag nach der zweiten Abmahnung für die Eurobahn zu Besuch in der Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Heessen. Foto: Gunnar A. Pier

Die Eurobahn wird von Keolis Deutschland betrieben. Die Eurobahn fährt im Münsterland die Strecken RB 69 (Münster-Hamm), RB 50 (Münster-Dortmund), RB 65 (Münster-Rheine-Hengelo), die RB 66 (Münster-Osnabrück), RB 67 (Münster-Warendorf), RB 69 (Hamm-Bielefeld). Foto: Gunnar A. Pier

Die Probleme der jüngsten Vergangenheit hatten vor allem technische Ursachen, erklärte Magali Euverte, Chefin von Keolis Deutschland. Foto: Gunnar A. Pier

Nach Schwierigkeiten an und mit den Radreifen rief Keolis die betroffenen Fahrzeuge nach und nach in die Werkstatt. Foto: Gunnar A. Pier

Die blamable Folge waren viel zu viele Zugausfälle und viel zu oft verkürzt fahrende Triebwagen. Foto: Gunnar A. Pier

„Ich kann die Wut und Enttäuschung der Kunden nachempfinden“, sagte die Keolis-Chefin. Foto: Gunnar A. Pier

Um den Mangel an einsatzfähigen Triebwagen zu beseitigen, hat sich Keolis bei Mitbewerbern und dem NWL Fahrzeuge zusammengeliehen. Foto: Gunnar A. Pier

Baustellen

Langfristig angekündigte Störungen gibt es durch Baustellen, allen voran acht Monate lang auf der Strecke Münster–Lünen. Hier werden Gleise saniert – notwendig, aber ähnlich lästig wie neue Winterreifen fürs Auto: teuer und mühsam – und hinterher ist nur der Status Quo gesichert, von Verbesserungen keine Spur. „Am Ende ist das auch nur Stillstand“, findet Fahrgast-Sprecher Ebbers, der hier und dort auf einen Ausbau hofft.

Infrastruktur ist im Münsterland generell gut

Dabei stellt er der Schienen-Infrastruktur im Münsterland generell ein ganz gutes Zeugnis aus, wenngleich der Hauptbahnhof in Münster als wichtigster Knoten der Region überlastet sei: „Die Hauptstrecken sehen ganz gut aus.“ Deutlich besser jedenfalls als etwa in Ostwestfalen und am Niederrhein. Allerdings würden zunehmend die Kapazitäten knapp, weil durchrauschende Intercitys und Güterzüge den Nahverkehr behinderten. Und die Nebenstrecken müssten dringend technisch modernisiert werden.

Die Bahnlinien im Münsterland 1/13 RB50: Münster - Dortmund (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - . . . - Dortmund Hbf Foto: Theo Heitbaum

RE2: Münster - Düsseldorf Hbf (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke

RE7 Rheine - Krefeld (National Express) fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Foto: Anna Spliethoff

RE15: Münster - Emden (Westfalenbahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - . . . - Lingen (Ems) - . . . - Meppen - . . . - Papenburg (Ems) - . . . - Emden Hbf Foto: Anna Spliethoff

RE42: Münster - Mönchengladbach (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Foto: Anna Spliethoff

RB63: Münster - Coesfeld (DB Regio) fährt stündlich (zu Stoßzeiten häufiger) mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck (seit 9.12.2018) - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Foto: Anna Spliethoff

RB64: Münster - Enschede (DB Regio) fährt stündlich , zu Hauptverkehrszeiten halbstündlich , mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Foto: ah

RB65: Münster - Rheine (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Foto: Anna Spliethoff

RB66: Münster - Osnabrück (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff

RB67: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . -Bielefeld Foto: wn

RB 69: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Foto: Anna Spliethoff

RB89: Münster - Paderborn (Eurobahn) fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Foto: Anna Spliethoff

Die Bahnstrecken im Münsterland im Überblick Foto: NWL

Kummer gewohnt

„Die Bahn hat im Bereich des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe deutlich an Bedeutung gewonnen“, freut sich der Pro-Bahn-Sprecher. Auf manchen Strecken habe sich die Zahl der Fahrgäste in 20 Jahren verdoppelt. „Durch die aktuelle Situation werden Fahrgäste zeitweise abwandern“, ist er sicher. Und hofft, dass sie später zurückkommen. Sie sind ja gewissen Kummer gewohnt.