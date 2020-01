Beschuldigter gilt als gefährlich, aber schuldunfähig

Der Beschuldigte muss sich demnach wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Sicherungsverfahren bedeutet, dass der Mann nicht wie im sonst üblichen Strafverfahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden kann. Sollte das Gericht die Schuldunfähigkeit des Beschuldigten bestätigen, muss die Kammer darüber entscheiden, ob es nach der Hauptverhandlung, die am 30. Januar, vor dem Landgericht in Münster beginnt, die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik anordnet. Das teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage unseres Medienhauses mit.

Die Messerattacke hatte im August des vergangenen Jahres an der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe des Friedhofs für einiges Aufsehen gesorgt. Foto: Heinrich Weßling

Die Messerattacke am 28. August hatte in Mettingen wegen der großen Polizeipräsenz für einiges Aufsehen gesorgt. Der Beschuldigte soll mit einem Auto auf der Bahnhofsstraße unterwegs gewesen sein, als er die 58-jährige Frau, die er von seiner Arbeitsstelle her kannte, sah. Er sei daraufhin auf den Radweg gefahren, aus dem Auto gesprungen und mit einem Messer auf die Frau losgegangen.

Auf Kopf und Nacken eingestochen

Während er auf Nacken und Kopf einstach, soll er „Ich bin kein Terrorist“ gerufen haben. Herbei geeilte Passanten konnten den Mann schließlich überwältigen. Die Frau erlitt durch den Angriff mehrere Stichverletzungen und Schürfwunden. Sie konnte das Krankenhaus kurz nach dem Tattag wieder verlassen.

Nach den Ermittlungen und der Einschätzung eines Sachverständigen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte schuldunfähig ist. Demnach habe er zur Tatzeit unter einer akuten paranoiden Psychose gelitten. In dieser Erkrankung dürfte die Ursache für die ihm vorgeworfene Tat liegen. Der Beschuldigte ist derzeit nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einer forensischen Klinik untergebracht. Die Frau habe ihn als Terrorist bezeichnet und behauptet, er wolle in Ibbenbüren eine Bombe hochgehen lassen. Deshalb habe er sie bestrafen müssen.