„Die Akten sind wieder geschlossen“, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Polizei in Lingen. Aufgrund von vagen Hinweisen eines inzwischen gestorbenen 84 Jahre alten Mannes auf ein mögliches Tötungsdelikt aus dem Jahr 1957, die die Polizei Ende 2019 erhalten hatte, hatten die Ermittler am Dienstag den Acker untersucht.

Es sei nichts gefunden worden, sagte die Polizeisprecherin. Es sei auch nicht klar, ob es überhaupt ein Tötungsdelikt gegeben habe. Daher seien die Ermittlungen nun beendet.