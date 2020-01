Ein Vater hat in Schlangen bei Paderborn die Leitung der Jugendfeuerwehr aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sein Sohn in den gemeinschaftlichen Stunden nicht mehr neben einem syrischen Jungen sitzt. Mitglieder der Feuerwehr zeigten sich empört.

Der Bürgermeister der Gemeinde, Ulrich Knorr (SPD), sprach von einem „beschämenden Fall von Fremdenfeindlichkeit”. Er warf dem Vater „krude Gedankenspiele” vor, die völlig inakzeptabel seien und in der Jugendarbeit nichts zu suchen hätten. Auch Lippes Landrat Axel Lehmann meldete sich zu Wort: „Ausgrenzung von Mitgliedern oder beleidigende Sprüche in einer Jugendfeuerwehr oder in Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, sind besonders zu verurteilen. Dort sammeln junge Menschen schließlich erste Erfahrungen, die ihr Leben prägen werden.“

Der Zusammenhalt in der Gruppe sei gut, sagte der Wehrführer der Jugendfeuerwehr, Ralf Heuwinkel. „Die Jugendfeuerwehr zeichnet sich seit jeher durch ein gutes und von Respekt gekennzeichnetes Miteinander aus. So soll es bleiben“, sagte Heuwinkel. Derzeit sind drei Kinder mit syrischen Wurzeln bei der Jugendfeuerwehr Schlangen.