Warendorf -

Mit einem Randalierer hatte es die Polizei am Donnerstag an der Gesamtschule in Warendorf zu tun. Der 37 Jahre alte polizeibekannte Mann soll sich Schülern und einem Busfahrer gegenüber aggressiv verhalten haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie nahm ihn in Gewahrsam.