24-Jähriger gesteht Einbruchserie in Borken

Borken -

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei: Ein 24 Jahre alter Borkener hat nun gestanden, für eine Vielzahl von Einbrüchen in Geschäftsräume in der Borkener Innenstadt verantwortlich gewesen zu sein. Das teilte die Polizei am Freitag mit.