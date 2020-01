Überreste des Bergfrieds: Ein Pro und Contra

Pro: Ein interessantes Stück Geschichte

Dokumentieren und dann wieder Beton drüberkippen? Ja geht’s noch? Die Archäologen haben meiner Ansicht nach mit dem Bergfried das wichtigste Zeugnis der Stadtgeschichte seit langem ausgebuddelt. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gronau auch einstmals zumindest eine gewisse Bedeutung gehabt hat.

Orte, die Burgen, Schlösser oder Herrenhäuser in ihren Stadtgrenzen beherbergen, werben mit ihren historischen Habseligkeiten. Für die Bevölkerung stellen derartige Gebäude häufig Identifikationsanker dar. Nun sind die Überreste des Bergfrieds weit davon entfernt, eine Touristenattraktion zu sein – doch mehr als ein Haufen Steine ist die Ruine allemal.

Zumal Gronau nicht gerade reich an baulichen Zeugnissen ist, die älter sind als 150 Jahre: Das Schloss (an das nur Menschen ab 60 Jahren Erinnerung haben)? Gesprengt. Die heute stadtbildprägenden Kirchen? Stammen aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Textilindustrie? Wuchs erst Mitte des 19. Jahrhunderts und hinterließ einige architektonische Perlen, die zurecht denkmalgeschützt sind.

Die Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt? Die schöneren sind die, die sich in den 1960er/70er-Jahren außerhalb des Sanierungsbereichs befanden. Einige Gebäude in Epe haben ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel – was aber kaum noch zu erkennen ist. Lediglich Taufstein und Martersäule von St. Agatha in Epe sind Artefakte aus dem Mittelalter.

Der Gedanke, dass das alte Gemäuer wieder unter einer Betonschicht verschwinden könnte, tut weh. Es sollte dauerhaft sichtbar bleiben. Andere Städte haben vorgemacht, wie das gehen kann.

Man sollte den Bergfried nicht als einen störenden Fremdkörper betrachten, sondern ihn wertschätzen. Dann steigt auch der Wert der ihn umgebenden Bebauung. Nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Ruinen müssen nicht den Ruin bedeuten. Im Gegenteil. Ich meine: Lieber auf ein paar Tiefgaragenplätze verzichten (die in ein paar Jahren wahrscheinlich sowieso niemand mehr braucht) als auf ein wahrlich interessantes Stück Geschichte.

Von Martin Borck

Contra: Bloß ein Haufen alter Steine

Gut, es ist schon einige Jahrhunderte her, dass irgendein Handwerker die Brocken in der Hand hielt, hier und da etwas zurechthaute und dann fein säuberlich aufeinander stapelte. Und dank der Geschichtsbücher wissen wir, dass das kleine halbrunde Mäuerchen die Basis eines Bergfrieds war, also eines Turms, von dem aus sich die Umgebung nach möglichen Feinden absuchen ließ.

Allerdings macht so ein Bergfried noch lange kein Schloss Neuschwanstein: Jeder mittelmäßige Kleinadlige pimpte im Mittelalter seine auch noch so dürftige Behausung mit so einem Turm – Steine gab‘s schließlich genug und der Anspruch an architektonische Grundkenntnisse war überschaubar.

Das spätere Schloss soll anfangs übrigens ein Witwensitz gewesen sein, der Graf von Steinfurt wollte damals wohl vermeiden, dass seine Mutter ihm so dicht auf der Pelle hockt. Sehr gemocht zu haben scheint er sie nicht: Die Gegend zwischen dem neuen Rathaus und dem „Hertie-Loch“ wird in alten Berichten als matschiger Sumpf beschrieben – wenig idyllisch für einen Altersruhesitz. Weil Gronau vielleicht gerade deswegen nie über den Status einer fürstlichen Außenstelle kam, blieb auch das Schloss, das wahrscheinlich nur ein etwas größeres Haus war, bescheiden. Und für die Gronauer Stadtgeschichte komplett uninteressant, denn die hat ihren Aufschwung zum Mittelzentrum der Textilindustrie zu verdanken.

Kein großartiges Gebäude, keine Bedeutung für die Historie der Umgebung, keine Bedeutung für die Stadtgeschichte – bei allem guten Willen: Der Haufen Steine würde selbst unter einer Glasscheibe mit geschichtlichen Erklärungen genau das bleiben, was er seit seinem Abriss vor rund 300 Jahren ist: Ein Haufen Steine. Ob ein solcher wirklich den Aufwand wert ist, der betrieben werden müsste, um ihn sichtbar zu erhalten, ist mehr als fraglich.

Es ist gut und richtig, dass Archäologen Zeit bekommen haben, die geschichtlichen Spuren im Boden zu untersuchen und zu dokumentieren, damit keine Erkenntnisse verloren gehen. Aber damit ist es auch gut gewesen.

Außerdem: Nach dem Guss des Betonfundaments für das ehemalige Hertie-Gebäude in den 1970er Jahren dachte auch jeder, dass nun alle Spuren des Schlosses für immer verloren wären. Dieses „für immer“ hat nicht einmal 50 Jahre gedauert.

Falls also zukünftige Generationen das dringende Bedürfnis verspüren, sich durch die Gronauer Schlossgeschichte zu buddeln – sie bekommen bestimmt noch einmal die Gelegenheit dazu.

Von Bernd Schäfer