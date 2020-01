„Ein bisschen Schiss“ bleibt zurück

Die Frau redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Ein bisschen Schiss“ habe sie nach den Einbrüchen schon, gibt sie freundlich und unumwunden zu. Wolfgang Schilling und Boris Chieduch zeigen sich verständnisvoll. Ihr Job ist es, an diesem Vormittag mit Bürgern im Bereich Schlenkhoffstraße/Großpeterstraße/Schlesierstraße ins Gespräch zu kommen. Dort waren in der vergangenen Woche bislang unbekannte Täter in drei Häuser eingedrungen.

Schilling, tätig beim Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz in Rheine, ist nach solchen Ereignissen immer wieder im Kreisgebiet unterwegs. „Diese Woche in Lengerich, nächste in Greven“, sagt er. In der Stadt an der Ems war es am vergangenen Wochenende zu gleich sechs Einbrüchen gekommen.

Den Gang durch die Siedlung unternimmt der Kriminalhauptkommissar mit einem uniformierten Kollegen, der sich vor Ort auskennt. Boris Chieduch arbeitet in der Lengericher Wache. Wo sie auch klingeln, die Leute, die aufmachen, zeigen sich aufgeschlossen und geben offenkundig Auskunft so gut sie können.

Gesehen hat zum fraglichen Zeitpunkt niemand etwas Auffälliges. Und das sie beim Verlassen des Hauses immer alle Türen und Fenster schließen, versichern die Lengericher ebenfalls durch die Bank. Bei Bedarf hat Wolfgang Schilling noch Informationszettel der Kreispolizeibehörde zur Hand. Zum einen sollen Bürger damit für das Thema Einbruch sensibilisiert werden, zum anderen werden sie gebeten, Hinweise an die Ermittler weiterzugeben. „Oft ist es so, dass Beobachtungen nicht für relevant genug gehalten werden, um sie uns zu melden“, berichtet der Kriminalhauptkommissar. Er und Boris Chieduch hinterlassen daher jedes Mal die eindringliche Bitte, sich auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten nicht zu scheuen, die 110 anzurufen.

Neben den DINA4-Zetteln mit dem ausführlichen Text hat Schilling auch Postkarten der Polizei dabei. Auf der Rückseite ist zu lesen „Unserem Präventionsteam sind Schwachstellen an Ihrem Haus/Ihrer Wohnung aufgefallen“, dann folgen mehrere Punkte zum ankreuzen: Beleuchtung, Sicht auf das Gebäude, Haustürsicherung, Fenster. Gedacht sind die Karten für jene, die nicht daheim angetroffen werden, bei denen aber möglicherweise ein Fenster auf Kipp oder eine Tür zum Garten offen ist.

Am Freitag entdeckt das Polizisten-Duo keine derartigen Nachlässigkeiten. Allerdings sprechen Schilling und Chieduch während ihrer Tour einen anderen Punkt an, der Einbrechern das Leben immer wieder erleichtere. Viele Gärten sind von außen nicht einsehbar, immergrüne Hecken oder mannshohe Zäune und Mauern sorgen einerseits für die anscheinend gewünschte Intimität, bieten unerwünschten Gästen aber zugleich auch Schutz, wenn die sich an Terrassentüren oder Fenstern zu schaffen machen. So geschehen wohl auch jetzt in Lengerich.

Das „Klinkenputzen“ der Ordnungshüter kommt bei den Anwohnern der Siedlung gut an. Alle berichten, dass sie von den Einbrüchen in der Zeitung oder im Internet gelesen haben. Ein Mann verspricht direkt, in Zukunft noch aufmerksamer zu sein. Ein anderer fragt, ob denn schon jemand „geschnappt“ worden sei. Und die Frau, die so ohne Umschweife zugab, ein wenig Sorge zu haben, bittet darum, dass doch öfter die Polizei durch die Siedlung fahren solle. „Ich war gestern noch hier“, versichert ihr Polizeikommissar Boris Chieduch. Eine Antwort, die die Lengericherin ebenso wohlwollend wie überrascht zur Kenntnis nimmt.

„Toll“ nennt sie die Aktion der beiden Beamten. Sie wünscht ihnen noch „viel Glück“ bei der Tätersuche. Zumindest für ein gutes Gefühl dürfte der unerwartete Besuch an der Haustür bei ihr gesorgt haben.