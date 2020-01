Nach der Entdeckung einer verstorbenen Person in einer Wohnung in Ibbenbüren wurde diese auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Sonntag im rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Münster obduziert.

"Das Ergebnis der Obduktion lässt keine Zweifel zu. Bei dem Opfer handelt es sich um den bereits vermuteten 30-jährigen Mieter der Wohnung. Dieser ist nicht an den Folgen des Brandes gestorben, sondern ist gewaltsam zu Tode gekommen. Wir ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes weiter in alle Richtungen", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montagmorgen. „Die verletzte Person konnte gestern als Zeuge vernommen werden und befindet sich nicht mehr im Krankenhaus".