Barocke Pracht in Münsters Mitte

Im Grunde feiert Ludwig Güttler (76) bei jedem Gastspiel im Münsterland ein Heimspiel. Weil der in internationalen Ehren gereifte Meister an Trompete und Corno da caccia in schöner Regelmäßigkeit in der Region auftritt und in Mettingen und Senden ebenso bekannt ist wie in Münster. Erinnert sei auch an die vorweihnachtlichen Konzerte in Ladbergen, wo ein Freundeskreis bis 2014 über einen Zeitraum von 15 Jahren mit dem Kammermusiker, Solisten und Dirigenten sowie seinen alternierenden Begleitensembles unermüdlich für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche sammelte. Nun war Güttler wieder einmal in Münster – mit seinem seit 40 Jahren treuen Begleiter Friedrich Kircheis an der Orgel sowie seinem kongenialen Partner an Trompete und Jagdhorn, Volker Stegmann, nicht weniger als stellvertretender Solotrompeter an der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann. Ein Abend im fast voll besetzten Kirchenschiff und im Glanz barocker Musik, aber auch mit spiritueller Ansprache in bekannten und gängigen Choralvorspielen.

Für das festliche Entrée sorgte Friedrich Kircheis, mit 80 Jahren der Alterspräsident des famosen Trios, der Dietrich Buxtehudes Präludium und Fuge in fis-Moll glänzen und perlen ließ, ebenso Johann Gottfried Walthers Concerto A-Dur für Orgel, in dem eine Pastorella noch etwas nachweihnachtliches Flair verbreitete.

Im Wechsel servierten Güttler und Stegmann sodann Sonaten für Trompete und Orgel von Jean-Baptiste Loeillet und Giovanni Buonaventura Viviani, in denen sich klangliche Opulenz mühelos verbreitet. Das Jagdhorn, wie eine etwas dunkler timbrierte Trompete klingend, kam in Choralvorspielen zum Einsatz. Wer dächte da bei Gottfried August Homilius’ Vertonung von „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern“ nicht ebenso an den Pastor und Tondichter Philipp Nicolai aus Unna wie bei der Bach-Version von „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, die die beiden Trompeter im Wechsel erschallen ließen und dabei den weiten Klangraum der großen Empore in der Apostelkirche nutzten.

Dann ein knalliges Finale: Pietro Baldassaris Konzert für zwei Trompeten und Orgel in Es-Dur. Und dann drehte sich das Publikum in den Bänken zur Empore um, applaudierte, knipste Erinnerungsfotos mit dem Handy und bekam Zugaben. Natürlich auch das bekannte „Trumpet Voluntary“ von Henry Purcell. Die Gäste aus Sachsen werden auch beim nächsten Mal wieder mit Freude in Münster und dem Münsterland erwartet.