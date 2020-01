Viel Aufwand für Menschen mit Behinderung und Angehörige

„Ich bin hierher umgezogen, weil ich selbstständig werden wollte“, sagt Klaus-Peter Bomba. Es ist kurz nach 5, der 55-Jährige ist gerade von der Arbeit gekommen und sitzt mit seinen Mitbewohnern im Gruppenraum im Keller eines Mehrparteienhauses rund um eine große Tafel. Gemeinsames Kaffeetrinken mit Betreuerin Annegret Lohmann: „Wir besprechen hier Termine oder wenn jemand Probleme in der Werkstatt hat.“ Elf Menschen mit geistiger Behinderung wohnen im Haus Elisabeth in Ennigerloh – einer selbstständigen Außenwohngruppe des Caritas-Kreisverbandes Warendorf.

Bomba lebt hier seit sechs Jahren zusammen mit seiner Freundin Tanja Sobrowski (49). Die beiden sind seit elf Jahren ein Paar und unternehmen viel zusammen – wann und wie sie wollen. Ihr farbenfroh dekoriertes Appartement im Obergeschoss des Hauses erzählt von vielen gemeinsamen Ausflügen: An der Wand hängen Bilder, von der Decke in der Küche baumeln bunte Windspiele und Girlanden. An einer Pinnwand im Eingang hängt der Send-Terminkalender gleich ne­ben einem handgeschriebenen Busfahrplan. Eine Sammlung von der Kirmes mitgebrachter Lebkuchenherzen schmückt die Küchenschränke. Heute Abend wollen sie aber nicht mehr los, sagt Bomba: „Gleich kommt meine Lieblingssendung, der Bergdoktor.“

Enormer zusätzlicher Verwaltungsaufwand

Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist das Ziel der Wohngruppe. Mit dem gleichen Ziel ist 2016 das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedet worden. Das sieht seit Anfang des Jahres neue Regelungen für die finanzielle Unterstützung vor. Betroffene wie Klaus-Peter Bomba sollen dadurch mehr selbst entscheiden können, etwa wie sie wohnen und betreut werden wollen. In diesem Sinne wird die Kostenübernahme neu geregelt: Während bislang der Landschaftsverband Westfalen- Lippe einen Pauschalbetrag für Existenzsicherung und Fach- also Betreuungsleistungen gezahlt hat, müssen die Betroffenen die Grundsicherung jetzt beim Sozialamt beantragen. Da seit Jahresbeginn alle Leistungen individuell abgerechnet werden müssen, mussten Klaus-Peter Bomba und seine Mitbewohner Mietverträge der Caritas unterschreiben.

Die Umsetzung der Reform stellt sowohl Betroffene als auch Einrichtungsträger derzeit vor Herausforderungen. Einerseits, weil sie einen enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeutet. Andererseits, weil Betroffene mit der Verantwortung überfordert sind. „Wir haben sehr lange darüber gesprochen, dass das Geld auf dem Konto nicht ausgegeben werden darf“, sagt Annegret Lohmann. Denn davon müssen jetzt Miete und Lebensmittel bezahlt werden. Sie ist der Meinung, dass es beim BTHG noch Nachbesserungsbedarf gibt, „weil das Risiko besteht, dass Menschen durch die Eigenverantwortung in eine Notlage geraten.“

Demonstrieren für mehr Teilhabe

Weil unklar sei, wie die Fachleistungen für die Bewohner demnächst aufgeteilt werden, sorgt sie sich außerdem um das Mit- und Füreinander in der Gruppe. Außerdem müsse fortan mehr differenziert und somit auch mehr dokumentiert werden, sagt Antonius Wolters, Geschäftsführer der Freckenhorster Werkstätten des Caritas-Kreisverbandes.

Bomba ist seit 25 Jahren bei den Freckenhorster Werkstätten beschäftigt. In dem Betrieb arbeiten 350 Menschen mit geistiger Behinderung. Vor circa zwei Jahren ist er mit Kollegen nach Berlin gefahren, um für mehr Teilhabe zu demonstrieren. Dass er jetzt selbst die Miete von seinem eigenen Konto zahlt, bedeutet ihm viel: „Das ist ein schönes Gefühl.“ Viele Betroffene sind aber gar nicht in der Lage, sich selbst entsprechend zu organisieren. Oftmals seien die Eltern verantwortlich, die zum Teil selbst schon über 80 Jahre alt sind, sagt Lohmann. Antonius Wolters sagt dazu: „Die Angehörigen und Eltern sind überfordert mit diesem Bürokratismus.“

Wie gut die Umsetzung der neuen Regelungen funktioniere, könne man zurzeit noch nicht sagen. „Das muss man die nächsten Jahre beobachten.“