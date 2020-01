Der Mann hielt eine Pistole in der Hand und forderte Bargeld von einer Angestellten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Maskierte habe eine geringe Geldmenge erbeutet. Er entkam nach dem Überfall am Montagabend unerkannt. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos, hieß es.

Täterbeschreibung Der Mann war laut Polizei etwa 160 cm groß und schlank. Er trug eine Sturmhaube über dem Kopf, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Er führte einen schwarzen Plastikbeutel mit. ...

Die Polizei (Telefon 05971/938-4215) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu der unbekannten Person machen können.