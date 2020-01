Um 19.44 Uhr waren die freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu dem Verkehrsunfall auf der B499 alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Fahrer eines Opel Insignia die Wettringer Straße in Fahrtrichtung Wettringen und beabsichtigte an der Anschlussstelle zur B54 nach links abzubiegen, um auf die Bundesstraße in Richtung Münster aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen ihm entgegenkommenden Smart, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die Airbags lösten aus, die beiden jeweils männlichen Fahrzeugführer erlitten Verletzungen. Sie wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zwar war keiner der beiden Verletzten eingeklemmt, den Fahrer des Smart aber mussten die Rettungskräfte besonders schonend aus seinem Wagen befreien, um weitere Verletzungen und eine Verschlechterung seines Zustandes zu verhindern.

An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 30.000 Euro und hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme die B499 im Bereich der Unfallstelle anfangs voll, später dann teilweise gesperrt.