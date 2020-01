So werden Familien vom Kinderhospizdienst unterstützt

Vier Wochen nach Lottas Geburt bricht für ihre Mutter eine Welt zusammen. Sonja Geier erhält die Diagnose, dass ihr Kind wegen einer Fehlbildung des Gehirns schwerste Behinderungen hat und voraussichtlich nur einige Monate oder wenige Jahre leben wird.

Heute ist Lotta vier Jahre alt und braucht rund um die Uhr Betreuung. Diese zu organisieren war ein Kraftakt. „Wenn ich damals nicht den Kinderhospizdienst an meiner Seite gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht klar gekommen“, erzählt die Mutter. „Das hat mir so eine Last abgenommen. Wie hätte ich während des Krankenhausaufenthaltes auch noch Therapeuten und Pflegekräfte für mein Kind suchen sollen. Als es dann endlich nach Hause ging, wusste ich wenigstens, dass das Grundgerüst für Lottas Versorgung steht.“

Wertvolle Unterstützung

Familie Geier war im Krankenhaus auf den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hamm aufmerksam gemacht worden. „Derzeit betreuen wir acht Familien im Kreis Warendorf“, sagt Martina Abel, die den Kinderhospizdienst koordiniert. Grundsätzlich kann jede Familie um Unterstützung nachfragen, die ein Kind mit einer lebensverkürzenden Krankheit hat.

„ Das hat mir so eine Last abgenommen. Wie hätte ich während des Krankenhausaufenthaltes auch noch Therapeuten und Pflegekräfte für mein Kind suchen sollen. " Sonja Geier

Eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Dienstes ist Anke Hubschmid. „Sie gehört inzwischen zu unserer Familie“, erzählt Sonja Geier. Zunächst war Hubschmid vor allem Ansprechpartnerin für Sonja Geier oder Betreuerin von Lotta. Schnell zeigte sich allerdings, dass die Kleine von richtigen Pflegefachkräften versorgt werden muss.

Ehrenamt

Aber Lotta ist eben nicht das einzige Kind der Familie. Ihr älterer Bruder Lasse ist sieben Jahre alt und erlebt jeden Tag, dass sich alles im Haus um die kleine Schwester dreht. Deswegen genießt er es ganz besonders, dass einmal in der Woche Anke Hubschmid kommt, um nur mit ihm etwas zu unternehmen.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Kinderhospizdienstes reist extra aus Hamm an. Oft ist sie mit dem Jungen auf Baustellen unterwegs. „Lasse steht total auf Bagger“, sagt sie und lacht: „Inzwischen kann auch ich einen Bagger von einem Radlader unterscheiden.“ Ein richtiges Highlight ist für Lasse, dass er gelegentlich sogar bei Familie Hubschmid in Hamm übernachten darf.

„ Ich mache das einfach sehr gerne. " Anke Hubschmid

Mit ganzem Herzblut dabei

„Ich liebe diese Familie“, erklärt die Mitarbeiterin des Kinderhospizdienstes ihren Einsatz, der schon über ein normales Ehrenamt hinausgeht. „Ich mache das einfach sehr gerne und mit ganzem Herzen.“ Das spürt auch Sonja Geier: „Anke hat uns immer so liebevoll unterstützt, hat zugehört, war einfach da. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass es Menschen gibt, die so etwas unentgeltlich machen. Wo gibt es das noch?“

Unter anderem eben beim Kinderhospizdienst Hamm. Dieser sucht auch im Kreis Warendorf neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese werden auf ihre Aufgabe gründlich vorbereitet. Ende Februar startet dazu in Freckenhorst ein Vorbereitungskurs. Insgesamt sind es 90 Stunden, die einen tieferen Einblick in das Arbeitsfeld ermöglichen. Der Befähigungskurs findet donnerstags von 18 bis 21 Uhr statt. Ferner zählen vier Samstage zum Programm.

Der ambulante Kinderhospizdienst Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm begleitet Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Familien. Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen die Familien – in der Regel einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden. Die Ehrenamtlichen werden regelmäßig fortgebildet und haben einmal monatlich ein gemeinsames Treffen. Besondere Fachkenntnisse werden für diese Aufgabe nicht benötigt, wohl aber eine Offenheit Menschen gegenüber. Ende Februar beginnt ein Vorbereitungskursus (90 Stunden.) Er findet jeweils donnerstags von 18 bis 21 Uhr sowie an vier Samstagen von 10 bis 17 Uhr im Seniorenheim Kloster zum Heiligen Kreuz in Freckenhorst statt. Wer sich vorstellen kann, für den Kinder- und Jugendhospizdienst zu arbeiten, erhält Informationen unter ‚ 0 23 81 / 4 95 39 91 sowie: hamm@deutscher-kinderhospizverein.de. ...

Weitere Informationen online sowie unter Telefon 0 23 81 / 4 95 39 91 und E-Mail hamm@deutscher-kinderhospizverein.de