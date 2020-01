Kirche muss massiv sparen: Millionenschweres Haushaltsdefizit droht

Ziemlich winterlich

Von einer Zeitenwende in der Kirche, ausgelöst durch den Skandal sexueller Gewalt und eine rigide katholische Moral, sprach der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck in einem Wort zum neuen Jahr. Er verlangt eine Umkehr – weg von der Institution, hin zu den Menschen und deren Nöten. In Münster rief Bischof Felix Genn schon 2018 einen Kulturwandel hin zu einer „Kirche der Beziehung“ aus. Doch der Weg führt abwärts. Weil der demografische Wandel voll durchschlägt und viele das Kirchenschiff in tosenden Gewässern verlassen.

Dennoch: Selbst bei einem massiven Sparprogramm kann man im Bistum Münster trotz eines in allen Gemeinden als schmerzlich empfundenen Fusions- und Schrumpfungsprozesses nicht von finanzieller Auszehrung sprechen. Die Kirche von Münster wirkt wohlorganisiert, ist allerdings spirituell eher winterlich gestimmt.

Die Zukunft der Kirche besteht nicht aus General­vikariaten und Rendanturen. Gefragt sind zuallererst Menschen, die ein spirituelles Feuer entfachen können. Ob der „Synodale Weg“, der bald beginnt, Zündfunken liefern kann? Zugleich mag sich jede und jeder Einzelne fragen, wie ansteckend der eigene Glaube noch ist.

von Johannes Loy