Prozess gegen Gestütsspitze beendet

Das Verfahren gegen das frühere Führungstrio des NRW-Landgestüts ist überraschend eingestellt. Die Schuldfrage blieb offen – die Rechtsanwälte der ehemaligen Leiterin, ihres Stellvertreters und des Ersten Hauptberittmeisters waren am Mittwochmorgen im Berufungsverfahren vorm Landgericht Münster einverstanden mit der Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage. Für die Ex-Leiterin sind das 2500 Euro, ihr Stellvertreter muss 2000, der damalige Hauptberittmeister 1500 Euro zahlen. Damit ist ein Eintrag ins Vorstrafenregister vom Tisch. Alle drei haben nun sechs Monate Zeit, die Auflagen zu erfüllen. Die Kosten des Verfahrens müssen sie nicht zahlen, lediglich die Anwaltskosten.

Erster Kommentar von Detlev Ströcker (Münster), Anwalt der ehemaligen Gestütsleiterin: „Wir wollten einen Schluss-Strich ziehen.“ Und mit Blick auf das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Warendorf vom 22. Februar 2019 meinte Ströcker: „Da gab es gravierende Probleme.“ Bereits beim Prozessauftakt hatte der Anwalt die damalige Urteilsbegründung als „handwerklich lausig“ abgekanzelt.

Ursprünglich sollte am Mittwoch in die Beweisaufnahme eingetreten werden. Vier weitere Prozesstage waren angesetzt. Geladen war die amerikanische Käuferin des Hengstes Fürst Remus, der zeitweise als Pachthengst im Warendorfer Landgestüt stand und dessen Verkauf von zwei der Angeklagten vermittelt worden war. Die Zeugin konnte zwar rechtzeitig informiert werden, um den Flug nicht anzutreten. Die Flugkosten habe sie aber nicht mehr stornieren können, wie Ulrich Holzhey (Warendorf), Verteidiger des früheren Ersten Hauptberittmeisters, zu Protokoll gab.

Der Einstellung vorausgegangen war ein Erörterungstermin im Anschluss an den Prozessauftakt vom 8. Januar. An dem Gespräch nahmen neben dem Gericht auch die Verteidiger der Angeklagten sowie der Staatsanwalt teil. Bereits im Vorfeld des zweiten Verhandlungstages, so die Vorsitzende Richterin, seien alle Parteien zu dem Entschluss gekommen, das Verfahren gegen Geldauflagen nach Paragraf 153 a (Absatz 2) des Strafgesetzbuches einzustellen: „Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht.“

Alle drei Angeklagten hatte sich zum Prozessauftakt des Berufungsverfahrens ausführlich geäußert. Alle drei betonten, dass sie vom Dienstherrn, dem Ministerium, den Auftrag gehabt hätten, das Defizit des Landgestüts zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sei die Kooperation mit der Reitsporteinrichtung Al Shaqab in Dohar (Katar) ausdrücklich gewünscht gewesen. Es ging um Dienstreisen mit Ehepartnern. Das Amtsgericht Warendorf sah die Vorteilsnahme im Amt als erwiesen an.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angeklagten

Die Vierte Strafkammer des Landgerichts Münster legte am Mittwoch noch einmal die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angeklagten dar, die durch den Prozess bereits erheblich gelitten hätten. Nur dem ehemaligen Verwaltungschef sei es gelungen, wieder eine geringfügige Arbeit als Betriebswirt zu finden. Die frühere Gestütsleiterin sei heute Hausfrau. Sie habe ihr Haus in Warendorf verkaufen müssen, der Druck der Schaulustigen sei einfach zu groß gewesen. Mit dem Erlös habe sie Schulden abgezahlt. Heute wohne sie mit ihrem Mann in Bad Salzuflen, dem aufgrund des laufenden Korruptionsverfahrens gegen seine Frau gekündigt worden sei, heute aber eine neue Stelle im Vertrieb habe.

Der Ex-Verwaltungschef habe versucht eine Selbstständigkeit aufzubauen. Einen Kredit habe er aufgrund des Strafverfahrens aber nicht bekommen, so dass der Betriebswirt gelegentliche Berateraufträge habe, deren Einnahmen er mit 1000 Euro im Monat bezifferte. Er lebe mit seiner Frau auf den elterlichen Hof in Greven. Mit 350 Euro monatlich unterstütze er weiter seine Eltern.

Der frühere Erste Hauptberittmeister sei seit der Hausdurchsuchung „ein gebrochener Mann“, die Betriebswohnung sei ihm gekündigt worden. Als Reitlehrer bestreite der Pferdewirtschaftsmeister heute mehr oder weniger seinen Lebensunterhalt.