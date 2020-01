Doppelter Bären-Nachwuchs im Naturzoo Rheine

Die in Indien und auf Sri Lanka verbreiteten Lippenbären sind in Zoos außerordentlich selten anzutreffen. Nur zehn Zoos in Europa halten diese Arten, in Deutschland lediglich der Zoo Leipzig, der Zoo Berlin und der Naturzoo Rheine. Lippenbären sind durch ein schwarzes „Zottelfell“, kräftige Krallen und eine langgezogene Schnauze mit den namengebenden beweglichen Lippen, die der Aufnahme von Insekten und anderen Kleintieren dienen, gekennzeichnet.

Der Bestand im Freiland ist durch menschliche Einflüsse stellenweise bedroht. In den europäischen Zoos besteht ein Zuchtprogramm (EEP) für Lippenbären. Dessen Anweisungen folgend sind die Rheiner Bären „Wunschkinder“. In diesem Jahr gibt es in den Zoos Europas Lippenbären-Nachwuchs außer in Rheine nur noch mit einem einzelnen Jungen im Zoo Leipzig.