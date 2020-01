In der Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor, seine Mutter am Abend jenes Tages zunächst mehrere Schläge gegen den Kopf versetzt zu haben. Anschließend soll er die – möglicherweise durch die vorherigen Schläge wehrlose – Frau auf dem Gelände der familieneigenen Gartenbaumschule in einen Brunnen an einem zuvor angebrachten Hebegurt über eine im Brunnenschacht stehenden Leiter herabgelassen haben. Wie von dem Beschuldigten nach Bewertung der Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ertrank die 79-Jährige dann in dem damals zwei Meter tief stehenden Wasser.

Sohn soll eigene Mutter getötet haben

Nach den durchgeführten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Mann mit dieser vorgeworfenen Tat verhindern wollte, dass seine Mutter von ihm beanspruchtes Immobilienvermögen veräußern oder ihn enterben könnte. Der erwerbslose Beschuldigte soll mit seiner verstorbenen Mutter nach dem Tod des Vaters bereits seit längerer Zeit wegen des Erbes in Streit gelegen haben. Er soll Anspruch auf das gesamte Grundvermögen erhoben und daher auch versucht haben, entsprechende Verkaufspläne seiner Mutter zu verhindern. Für den 26. Juni 2019 stand ein Notartermin an, bei dem die Verstorbene ein Grundstück an andere Familienangehörige übertragen wollte. Genau dieses Grundstück soll der Angeschuldigte für eine eigene wirtschaftliche Nutzung im Blick gehabt haben. Zudem soll die Verstorbene beabsichtigt haben, zukünftig einen erheblichen Teil des Grundeigentums zu verkaufen. Wegen dieser Pläne sah der Sohn möglicherweise seine eigene wirtschaftliche Zukunft konkret gefährdet.

Beschuldigter weiter in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Münster geht nach dem Abschluss ihrer Ermittlungen nicht von einem Unfall- oder Suizidgeschehen aus. Sie hat bislang keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Mannes.

Der Angeschuldigte hat sich nach seiner Festnahme am 15. Oktober 2019 nicht zu dem Vorwurf geäußert. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklage zu entscheiden.