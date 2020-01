Männerstimmen dringend gesucht

Aktuell sind es rund 20 Sängerinnen und Sänger, die zum festen Kern des Albersloher Kirchenchors gehören. „Wir suchen händeringend Männerstimmen“, appellierte Elfriede Witte in einem Gespräch anlässlich der Generalversammlung des Chores. „Natürlich begrüßen wir auch zusätzliche Frauenstimmen“, ergänzte die Vorsitzende und erklärte: „Um das Klangvolumen zu erhalten beziehungsweise zu verbessern, würden wir uns über Neuzugänge freuen.“

Wie es dazu kommt, dass sich viele Chöre aktuell Nachwuchssorgen machen müssen, dazu konnte Elfriede Witte nur mutmaßen: „Die Leute wollen sich vielleicht nicht mehr binden. Verlässliche Teilnahme an den Proben und Auftritte an Feiertagen passen vielen nicht mehr ins Konzept.“ Dabei konnte die Vorsitzende des Kirchenchors nur für eine Mitgliedschaft werben: „Es geht nicht nur ums gemeinsame Singen, sondern auch um die Gemeinschaft, um Freude an der Musik im Allgemeinen und um ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Man achtet aufeinander und zieht an einem Strang.“ Außerdem werde einiges unternommen. „Ausflüge und gemeinsames Singen mit anderen Chören gehören unter anderem dazu“, erklärte die Vorsitzende, bevor sie ihre Sängerfreunde zur Generalversammlung im Ludgerus-Haus begrüßte.

Während der Versammlung wurde dann auch deutlich, welche Aktivitäten und Termine der Chor im vorangegangenen Jahr auf die Beine gestellt hatte. „Wir hatten im vergangenen Jahr 54 Proben oder Veranstaltungen. Das war sehr viel“, erinnerte Elfriede Witte etwa an das Freundschaftssingen mit dem Sendenhorster Kirchenchor, an das Pfarrfest im September, an die Einweihung des neuen Altars in der Ludgerus-Kirche sowie an das Jubiläum von Alfons Book und die jeweiligen „runden“ Geburtstage von einzelnen Chormitgliedern. „Ja, es war ein turbulentes Jahr, das uns gefordert, aber auch zusammengeschmiedet hat. Ich finde, wir sind dadurch zusammengewachsen. Die Gemeinschaft tut uns gut. Wir teilen Freud“ und Leid miteinander“, befand die Vorsitzende, bevor sie das Wort Marianne Janikowski erteilte, die sich bereits seit 25 Jahren als Schriftführerin engagiert. Mit Blumen bedankte sich der Chor bei der Albersloherin, die augenzwinkernd kommentierte: „Ich wurde das Amt ja nicht los.“

Ein weiteres Dankeschön ging an Chorleiter Alfons Book. „Du hast uns mit Geduld und Einsatz durch alle Anforderungen geführt“, erklärte Elfriede Witte und überreichte dem Chorleiter ein Geschenk. Ein Präsent erhielt auch Hedwig Schulz, die anlässlich eines Projektchores im vorangegangenen Jahr dem Chor neu beigetreten war.

Bevor sich die Chormitglieder der Tagesordnung der Generalversammlung widmen sollten, genossen sie ein Abendessen. Gemeinsam mit Präses Pater Babu stimmten die Sängerinnen und Sänger einen Kanon an – natürlich unter dem Dirigat von Chorleiter Alfons Book. Eine kleine Kostprobe dessen, was während der Proben so erarbeitet wird. „Segne Vater diese Gaben“, erbat der Chor singend und ließ sich das Essen in geselliger Runde schmecken.