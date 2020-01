Füchtorf -

Warum nicht einfach mal ein Winterpicknick? Mit dieser Idee wollen Haus Harkotten und Münsterland e.V. am 2. Februar möglichst viele Genießer in den Wappensaal locken. Am lodernden Kaminfeuer können es sich die Besucher mit Picknickkorb gemütlich machen – wahlweise mit herzhaften oder mit süßen Häppchen. Parallel dazu bietet Clemens Knappheide „Heimatwanderungen“ an.